Usinas da Paz recebem Amazônia Jazz Band e Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz

A partir deste sábado (17) as Usinas da Paz vão receber concertos da Amazônia Jazz Band e da Orquestra Sinfônica do Theatro Paz (OSTP), como parte do Projeto “Sons da Paz”. Ao longo do ano, os complexos de cidadania terão extensa agenda de apresentações. A primeira delas começa com a Amazônia Jazz Band, às 19 horas, neste sábado, na UsiPaz do Icuí-Guajará, em Ananindeua.

A Orquestra Sinfônica se apresenta nos dias 16 de março, 13 de abril e 11 de maio nas Usinas da Terra Firme, de Marituba e do Guamá, respectivamente. Enquanto a Amazônia Jazz Band se apresenta também nas Usinas Jurunas/Condor, no dia 2 de março, e da Cabanagem, no dia 6 de abril. Em todos os eventos as entradas sã gratuitas.

O projeto é uma iniciativa das secretarias de Estado de Cultura (Secult) e de Articulação da Cidadania (Seac). De acordo com o secretário de Cidadania, Igor Normando, o "Sons da Paz" é um “abraço às comunidades”. Ele destaca que a ideia do projeto é oportunizar acesso. “Estamos muito felizes com mais essa parceria com a Secult. A cultura tem o poder incrível de união e de formação; é vital para a cidadania plena. Mais do que música, esse projeto representa oportunidade de acesso. Cultura e a cidadania caminham lado a lado, e é com esse espírito que temos feito a diferença nas nossas Usinas”, afirma o gestor da Seac.

Além das secretarias de Cultura e de Cidadania, o "Sons da Paz" tem o apoio da Academia Paraense de Música e da direção do Theatro do Paz, à qual estão diretamente vinculadas a Orquestra Sinfônica e a Amazônia Jazz Band. Ao longo do ano, outras apresentações devem ocorrer com novas datas a serem divulgadas. O objetivo é que o cronograma de apresentações nas Usinas da Paz se estenda até dezembro.

Serviço:

Projeto Sons da Paz - 2024.

Apresentações sempre as 19 h, com entrada franca.

Datas e locais:

17 de fevereiro - Usina da Paz do Icuí-Guajará - Amazônia Jazz Band

01 de março - Usina da Paz Jurunas/Condor - Amazônia Jazz Band

16 de março - Usina da Paz da Terra Firme - Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz

06 de abril - Usina da Paz da Cabanagem - Amazônia Jazz Band

13 de abril - Usina da Paz de Marituba - Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz

11 de maio - Usina da Paz do Guamá - Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz