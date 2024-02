'Las Mujeres Ya No Lloran': novo álbum de Shakira será lançado em março

Nesta quinta-feira (15) a cantora colombiana Shakira anunciou o lançamento de seu novo álbum "Las Mujeres Ya No Lloran" ou "As Mulheres Já Não Choram", em tradução literal. O compilado de canções chega em todas as plataformas digitais em 22 de março.

Em seu Instagram, a artista compartilhou a capa do álbum e alguns detalhes sobre a produção das novas faixas. "Fazer esse projeto tem sido um processo alquímico. Enquanto escrevia cada música, eu me reconstruía. Enquanto as cantava, minhas lágrimas se transformavam em diamante e minha vulnerabilidade, em força", escreveu a colombiana.

VEJA MAIS:

O novo projeto marca o fim do intervalo de sete anos desde o seu último álbum lançado, em 2017. Este será o primeiro álbum da artista colombiana após seu divórcio com o jogador Gerard Piqué, que aconteceu em abril de 2022. No começo do ano passado, Shakira alfinetou o ex no hit “Shakira || Bzrp Music Sessions 53” ao dizer “valho por duas de 22 [anos]” e “você trocou um relógio Rolex por um Casio”.

Em novembro de 2023, para a revista HOLA!, Shakira confirmou que planeja sair em turnê com o novo disco.