‘Norte em Jazz: Ritmos da Amazônia’ une Amazônia Jazz Band e Amazonas Band em Belém

Amazônia Jazz Band (AJB) e Amazonas Band (AB), duas das maiores big bands do Brasil estarão lado a lado nesta terça-feira, 3, no Teatro Margarida Schivasappa. Ou pelo menos partes delas. A AJB Jazz estará em ação sob a batuta de Rui Carvalho, maestro da AB, com o concerto “Norte em Jazz: Ritmos da Amazônia”, que começa às 20 horas, com os ingressos a apenas R$ 2,00, que podem ser retirados na bilheteria do teatro 2 horas antes do concerto. O evento terá também a participação especial da cantora Andrea Pinheiro. A iniciativa é do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), Theatro da Paz e Academia Paraense de Música (APM).

Maestro da Amazonas Band e diretor artístico do Amazonas Green Jazz Festival, de Manaus, Rui Carvalho é regente, arranjador e educador. O intercâmbio entre as bandas é elogiado por ele. “A relação entre a AJB e a Amazonas Band é muito profícua e interessante, na medida em que fortalece a música instrumental brasileira e o cenário musical no norte do Brasil. Para mim, pessoalmente, é uma enorme honra ser convidado para apresentar meu trabalho com músicos tão gabaritados como os da AJB e merecer um convite do grande maestro Elias Coutinho, que eu considero um dos maiores saxofonistas com quem eu tive a oportunidade de trabalhar até hoje”, diz o maestro, que comentou sobre a relação do público paraense com a banda local. “O carinho demonstrado pelo público paraense para com a AJB, se deve em primeiro lugar à alta qualidade do grupo. Por outro lado, a estratégia de veiculação do repertório é muito bem concebida, o que facilita essa aproximação com a plateia”.

Para Andrea Pinheiro, o show é um reencontro para tempos em que esteve à frente dos vocais da AJB. “É sempre um sonho cantar com uma big band, ainda mais com a Amazônia Jazz Band que é composta por tantos músicos e amigos queridos. É como voltar no tempo, quando eu fazia parte oficialmente. Durante seis anos, ainda com a primeira formação, fui a cantora oficial da AJB. Então, voltar ao palco com ela é sempre uma emoção renovada”, lembra a cantora, que comenta o quanto é prazeroso e desafiante encarar os arranjos próprios da big band. “É como você colocar uma assinatura em uma canção, como dar uma ‘roupa nova’ a uma música que já foi interpretada por grandes artistas brasileiros. E isso faz com que a apresentação seja única! É um momento novo para uma música que já é um clássico”.

Com clássicos como Aquele Abraço (Gilberto Gil), Chega de Saudade (Tom Jobim e Vinícius de Moraes), Bebê (Hermeto Pascoal), entre outros, o regente da noite destaca a oportunidade de ter uma cantora para aprimorar a noite. “Eu estou ansioso para trabalhar com Andrea. A voz enriquece o arranjo e oferece um toque diferente da música instrumental, o que confere um colorido particular ao espetáculo. Escolhemos um arranjo que valoriza e destaca tanto o vocal como a parte instrumental. Vai ser muito legal e esperamos todos no concerto”, diz Rui Carvalho.

SERVIÇO

“Norte em Jazz: Ritmos da Amazônia”

Amazônia Jazz Band com o maestro Rui Carvalho (Amazonas Band)

Data: 03/09

Local: Teatro Margarida Schivasappa (Centur)

Horário: 20 horas

Ingresso: R$ 2,00