Últimos dias do Circo Kroner em Belém: confira os horários, dias dos espetáculos e promoções

Belém começa a se despedir do Circo Internacional Kroner, localizado no estacionamento de um shopping na Av. Centenário, no bairro do Mangueirão, a partir da próxima quinta-feira (27), às 20h. O espetáculo “Disney Magic Show” continuará em cartaz até dia 30 de junho com sessões em diferentes horários. Os ingressos para as últimas apresentações estão disponíveis nas bilheterias do circo ou no site do Circo Kroner, com direito a programações especias, com adulto pagando meia entrada e as crianças podem assistir ao espetáculo por apenas R$ 10 no setor bronze.

Além do musical, o público também poderá assistir as diversas atrações oferecidas pelo circo, incluindo malabaristas, acrobatas e equilibristas, garantindo diversão para toda a família. Após o dia 30 de junho, o Circo Kroner seguirá viagem para outra capital brasileira. Confira as sessões:

27/06 - 20h;

28/06 - 18h e 20h;

29/06 - 16h, 18h30 e 20h30;

30/06 - 16h, 18h30 e 20h30.

SERVIÇO

Últimos dias do Circo Kroner em Belém

Datas: 27 a 30 de junho;

Local: Estacionamento do Shopping Grão Pará;

Horários: 16h, 18h30, 20h e 20h30.