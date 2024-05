Circo oferece sessão adaptada gratuita para pessoas com deficiência neste final de semana

Neste final de semana, sexta-feira, dia 10, às 18h, e sábado, 11, às 16h, o Circo Kroner, em parceria com o Shopping Bosque Grão-Pará, realizará um espetáculo inclusivo, com sessão especial voltada para Pessoas com Deficiência (PCD). A apresentação será adaptada com iluminação, estímulos visuais e sonoros reduzidos, para que todos os participantes se divirtam sem nenhum incômodo.

A partir de hoje (09/05), já é possível retirar um dos 350 pares de ingressos gratuitamente. Os interessados devem baixar o aplicativo do Bosque, disponível para android e IOS, e garantir o cupom para trocar o ingresso nos dias 9, 10 e 11 de maio, no fraldário do empreendimento. Na entrada do espetáculo, será necessário apresentar laudo ou comprovante da condição.

"Essa é mais uma ação que reforça o engajamento do Shopping para realizar ações que somam com a agenda da inclusão. Durante todo o ano, o Bosque desenvolve eventos que chamam as pessoas para um ambiente acolhedor, com respeito às diferenças e pluralidades. Sabemos que o circo é, muitas vezes, distante da realidade de adultos e crianças que vivem no espectro autista, por exemplo, por conta das luzes, sons e movimentos; a nossa ideia é dar total condições para que todos participem", afirma a gerente de marketing do Shopping Bosque, Raphaella Rocha.

Serviço - O Espetáculo inclusivo gratuito no Circo Kroner acontece Dia 10, às 18h, e 11, às 16h. Serão disponibilizados 350 pares de ingressos. Os interessados devem baixar o app do Shopping Bosque para garantir os cupons que darão direito ao ingresso. A retirada inicia nesta quinta-feira (9).