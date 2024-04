Diego Hypolito chega a Belém com o circo Kroner; veja quando

Festival

Com shows de Dona Onete e Baile do Mestre Cupijó, o projeto Festival Amazônia Sour lança no próximo dia 13 de abril, na Estação das Docas, o circuito de drinks amazônicos que chega a mais de 30 bares de Belém com patrocínio da Claro, Sococo e SEBRAE. O “Brinde Amazônia Sour” reúne atrações musicais, gastronômicas e coquetéis com ingredientes regionais para todos os gostos.

Show

A Assembleia Paraense será palco de mais um show de Música Popular Brasileira (MPB) no próximo dia 13 de abril, quando Guilherme Arantes desembarca em Belém. O cantor e compositor apresenta ao público grandes sucessos e canções do álbum mais recente “A Desordem dos Templários”, de 2021.

Certificado

O Projeto UTIs Brasileiras, promovido pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB) e pela plataforma de gestão Epimed Solutions, certificou o Hospital Guadalupe com o selo Top Perfomer. O selo reconhece aquelas unidades que tiveram resultados assistenciais melhores do que a grande maioria das UTIs do país.



Povos Indígenas

Em ritmo de preparação para a COP-30, Belém receberá pela primeira vez a Semana dos Povos Indígenas. O evento será realizado pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado dos Povos Indígenas (SEPI), entre os dias 18 e 21 de abril. A programação conta com debates, feiras, atrações culturais e serviços, marcando também o Dia dos Povos Indígenas (celebrado no dia 19 de abril).

Sustentabilidade

A Hydro estará presente na maior conferência de sustentabilidade social da Europa, a Conferência She 2024 – Social, Human Equity, no dia 11 de abril, em Oslo, na Noruega. A gerente de parcerias do Fundo de Sustentabilidade Hydro, Milene Maués, vai falar sobre as experiências da empresa no relacionamento com as comunidades locais e apoio através dos investimentos sociais.

15 anos

Letícia Guerra comemorou aniversário ao lado da família em Belém. A organização da festa foi da Tulle Assessoria de Eventos. A beleza foi do salão Junior Fiel RG (Blur Fotografia)

Debutante

Sofia Duarte ganhou um lindo ensaio de 15 anos em Belém. Ela é filha de Marcio e Miryam Duarte (Casal Marques)

Aniversário

A fotógrafa Carol Marques festejou idade nova ontem (7). A comemoração foi em família na capital paraense (Igor Marques)

Moda

O estilista e designer Jomaique Melo vai lançar a nova coleção "Bolonha-uma tragédia de amor" no próximo dia 20 de abril, no Teatro Cláudio Barradas (Felipe Campos)

Fashion

A top model paraense Carliane Paixão estampou a primeira capa de revista. Foi para L'Officiel Argentina. Na publicação, ela foi denominada como "deusa" (Victória Delsel)

Circo

O medalhista olímpico Diego Hypolito será uma das atrações do Circo Kroner, que estreia na próxima sexta, dia 12 de abril, no estacionamento do Bosque Grão Pará, em Belém (Cadu Andrade)