Internacional Circo Kroner chega a Belém com espetáculo apresentado por Diego Hypolito

Com 34 anos de espetáculos ao redor da América do Sul, o Internacional Circo Kroner chega a Belém, apresentando o ginasta brasileiro Diego Hypolito, que promete unir o esporte e o entretenimento em uma experiência única ao público. Já em solos paraenses, o medalhista olímpico e bicampeão mundial disse que sempre foi muito bem recebido na capital e falou sobre a felicidade em estrear no próximo dia 12, no show realizado no estacionamento do shopping Bosque Grão-Pará.

Atração confirmada no Kroner, Diego têm uma relação íntima e antiga com as atividades circenses. Ele já foi mestre de cerimônias em apresentações de circo e também se apresentou em performances acrobáticas no número "Irmãos Hypolito", ao lado da irmã e ginasta Daniele Hypolito.

"Na ginástica artística, nos comunicamos, fazemos as acrobacias. Sou uma pessoa muito comunicativa, e sempre lidei muito com o público. Estar com a Dani [Hypolito] é muito bom, porque os circos têm essas questões familiares, de ir para os lugares em conjunto. Quando comecei com ela no circo, a gente tinha um número, fazia acrobacias, agora é algo mais para e proporcionar uma experiência às pessoas."

Na apresentação do Kroner, Diego é responsável por empoderar e passar mensagens positivas à plateia para que nunca deixem de acreditar nos seus sonhos. "Estamos adaptados a deixar as pessoas decidirem até onde vai o nosso sonho e eles têm que ser enormes. O circo ajuda nisso. A minha vida foi feita no esporte, porque sonhava em ser um campeão mundial. Hoje, esse sonho é passar alegria para as pessoas com a mensagem", conta Hypolito.

O espetáculo sob o comando do ginasta contará com uma combinação de elementos que integram o circo tradicional com atrações inéditas como o frestyle motocross, banda ao vivo, cantores interagindo e apresentando canções marcantes da infância de diferentes gerações. A expectativa de Diego é que a experiência seja única e anime os espectadores de todas as idades em um show memorável.

"Estar sempre no Norte é algo que eu gosto muito. Eu vim a última vez, como ginasta, em 2010, e fui muito bem recebido de uma maneira muito enriquecedora. O circo me deu a oportunidade de transmitir às pessoas a oportunidade de voltar a sonhar. O público vai receber uma mensagem de incentivo, ter um palhaço que traz felicidade, malabaristas, o tão esperado globo da morte e muitas outras experiências", diz o apresentador.

Diego conta que um dos pontos mais importantes desta turnê é o fato de ser realizada exclusivamente por artistas do Brasil, mostrando ao público do próprio país e em outros locais da América do Sul o talento entre os profissionais circenses nacionais.

“Tenho condutas que eu gosto de viver e aqui é algo que eu vejo ser similar ao que eu sigo. Nesse circo, você tem artistas todos nacionais, o que eu acho mais importante de falar, temos a oportunidade de ver mais de 120 profissionais todos locais.”

“Para nós, sem dúvidas, é uma felicidade receber o circo no Bosque. Mais uma atração imperdível para todas as famílias, crianças e adultos poderão ver, de pertinho, um verdadeiro espetáculo”, diz a gerente a gerente de marketing do Shopping Bosque Grão Pará, Raphalla Rocha.

Sobre o Kroner

O Kroner é um circo brasileiro com uma história de 34 anos desenvolvendo espetáculos para o público. Durante todo esse período, o Kroner rodou por todos os 26 estados brasileiros, além do Distrito Federal. É o único na atualidade que já percorreu a América do Sul, levando os shows para diferentes países, compartilhando a arte circense de artistas do Brasil com culturas de outros lugares, como como Uruguai, Paraguai, Argentina e Chile.

Circo Kroner se destaca por oferecer uma experiência inédita no Brasil, com instalações modernas e confortáveis, contando com banheiros de alto padrão, ar-condicionado, praça de alimentação, visando garantir a segurança e o conforto dos espectadores.

Serviço

Internacional Circo Kroner

Quando: a partir do dia 12 de abril;

a partir do dia 12 de abril; Onde: estacionamento do shopping Bosque Grão-Pará, na avenida Centenário, 1052;

estacionamento do shopping Bosque Grão-Pará, na avenida Centenário, 1052; Horário: terças às sextas às 20 horas e, aos sábados, domingos e feriados, às 16h, 18h e 20h30min;

terças às sextas às 20 horas e, aos sábados, domingos e feriados, às 16h, 18h e 20h30min; Valores e mais informações: (65) 99943-4547.

(*Estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)