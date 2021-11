Última vítima é retirada de aeronave após acidente que matou Marília Mendonça

Marília Mendonça e mais quatro pessoas morreram em um acidente aéreo nesta sexta-feira (5). O corpo da cantora foi o segundo a ser retirado do avião, de pequeno que caiu porte perto de uma cachoeira na serra de Caratinga, interior de Minas Gerais.

O último corpo foi removido da aeronave por volta das 18h40. As duas últimas vítimas removidas foram piloto e copiloto do avião.

O acidente aconteceu próximo às 15h30. Ainda não há informações sobre o motivo do acidente. A Aeronáutica deve apurar as causas da queda do avião. A aeronave ficou parcialmente destruída, mas sem sinais de explosão.