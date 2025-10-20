UEPA abre ‘Festival de Arte e Cultura’ com inscrições gratuitas e premiação para artistas

A Universidade do Estado do Pará (UEPA), por meio da Pró-Reitoria de Extensão (Proex) e da Diretoria de Arte e Cultura (DAC), realizará o Festival de Arte e Cultura em tempos de COP 30, com o tema “A Amazônia é palco: rios de criatividade, floresta de cultura”. O evento será realizado no dia 30 de outubro, no Auditório Paulo Freire, do Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE), em Belém, a partir das 18h. A sociedade ainda pode se inscrever no site da instituição para prestigiar o festival.

Um dos objetivos do projeto é valorizar a arte e a cultura como instrumentos de reflexão sobre os desafios socioambientais da região amazônica, alinhados aos debates globais de sustentabilidade e justiça climática que antecedem a Conferência.

A iniciativa incentiva a produção artística nas modalidades Música, Dança, Fotografia e Inclusão, e as inscrições foram gratuitas, abertas até o dia 12 de setembro.

A seleção dos participantes ocorreu em duas etapas: avaliação técnica por comissão especializada e votação popular nas redes sociais do perfil @proexuepa, no Instagram.

Os três primeiros colocados em cada modalidade, além do vencedor da categoria Inclusão de Pessoa com Deficiência (PcD), receberão certificados, brindes, placas comemorativas e terão suas obras destacadas em reportagens especiais e na organização da universidade.

O resultado será divulgado durante a cerimônia oficial do festival, marcada para o mesmo dia, 30 de outubro, às 17h, no Auditório Paulo Freire. Mais informações podem ser consultadas no edital disponível no site da UEPA ou pelo e-mail diretoriadearteecultura@uepa.br

.