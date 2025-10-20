Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

UEPA abre ‘Festival de Arte e Cultura’ com inscrições gratuitas e premiação para artistas

Evento ocorre no dia 30 de outubro no Auditório Paulo Freire, em Belém

O Liberal

A Universidade do Estado do Pará (UEPA), por meio da Pró-Reitoria de Extensão (Proex) e da Diretoria de Arte e Cultura (DAC), realizará o Festival de Arte e Cultura em tempos de COP 30, com o tema “A Amazônia é palco: rios de criatividade, floresta de cultura”. O evento será realizado no dia 30 de outubro, no Auditório Paulo Freire, do Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE), em Belém, a partir das 18h. A sociedade ainda pode se inscrever no site da instituição para prestigiar o festival. 

VEJA MAIS

image Joélly de ‘Três Graças’: vídeo de Alana Cabral recebendo notícia da aprovação do papel viraliza
Atriz publicou o vídeo em julho mostrando os bastidores do segundo teste para interpretar a personagem

image Gil do Vigor celebra o sucesso da 3ª edição do 'Aulão do Vigor' e missão de transformar vidas
O intensivão gratuito mobilizou 600 estudantes em Olinda em preparação para o ENEM

image Cinemateca Brasileira exibe gratuitamente 20 filmes em Belém em Mostra Resistências Cinematográficas
São curta e longa-metragem que abordam direta e indiretamente os períodos de repressão tão recorrentes na história do país

Um dos objetivos do projeto é valorizar a arte e a cultura como instrumentos de reflexão sobre os desafios socioambientais da região amazônica, alinhados aos debates globais de sustentabilidade e justiça climática que antecedem a Conferência.

A iniciativa incentiva a produção artística nas modalidades Música, Dança, Fotografia e Inclusão, e as inscrições foram gratuitas, abertas até o dia 12 de setembro.

A seleção dos participantes ocorreu em duas etapas: avaliação técnica por comissão especializada e votação popular nas redes sociais do perfil @proexuepa, no Instagram. 

Os três primeiros colocados em cada modalidade, além do vencedor da categoria Inclusão de Pessoa com Deficiência (PcD), receberão certificados, brindes, placas comemorativas e terão suas obras destacadas em reportagens especiais e na organização da universidade.

O resultado será divulgado durante a cerimônia oficial do festival, marcada para o mesmo dia, 30 de outubro, às 17h, no Auditório Paulo Freire. Mais informações podem ser consultadas no edital disponível no site da UEPA ou pelo e-mail diretoriadearteecultura@uepa.br
.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

UEPA abre ‘Festival de Arte e Cultura’ com inscrições gratuitas e premiação para artistas

cultura

UEPA

o que fazer em belém hoje

evento cultural gratuito em belém
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

IGURARIA 🍴

VÍDEO: Influenciadora paraense viraliza ao ensinar preparo de mucura assada com açaí

Lia Mendonça explicou no post que consumo do animal faz parte da subsistência de comunidades ribeirinhas

20.10.25 21h47

EXPECTATIVA

Joélly de ‘Três Graças’: vídeo de Alana Cabral recebendo notícia da aprovação do papel viraliza

Atriz publicou o vídeo em julho mostrando os bastidores do segundo teste para interpretar a personagem

20.10.25 21h19

EDUCAÇÃO

Gil do Vigor celebra o sucesso da 3ª edição do 'Aulão do Vigor' e missão de transformar vidas

O intensivão gratuito mobilizou 600 estudantes em Olinda em preparação para o ENEM

20.10.25 17h17

CINEMA

Cinemateca Brasileira exibe gratuitamente 20 filmes em Belém em Mostra Resistências Cinematográficas

São curta e longa-metragem que abordam direta e indiretamente os períodos de repressão tão recorrentes na história do país

20.10.25 16h36

MAIS LIDAS EM CULTURA

'A FAZENDA 17'

Volume nos shorts de Shia vira assunto na web após ele treinar com Michelle em 'A Fazenda'

No domingo (19), os dois revelaram para os colegas de confinamento que estão vivendo um romance dentro do programa

20.10.25 18h21

novela

Celebridade: Relembre os atores da novela que já morreram

A novela está sendo reapresentada na íntegra no canal Viva, na faixa das 23h

05.05.25 23h00

CHÁ DE CANELA

"Essa voz acelerada dos Djs virou tendência por causa da microfonia", conta Dj Gigio Boy do Rubi

O episódio fica disponível nesta terça-feira (12), ao meio-dia, pelas plataformas de streaming do Grupo Liberal

11.11.24 12h06

SORTEIO

Grupo Liberal sorteará 200 ingressos para Global Citizen Festival: Amazônia

Parceria com o festival internacional prevê distribuição nas plataformas digitais e canais do Grupo

20.10.25 21h11

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda