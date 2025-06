Tradicional 'Boi Boiola' anuncia programação e declara: “É tempo de boiolagem”; conheça!

Além de Boi Garantido e Boi Caprichoso, há em Parintins também um dos símbolos mais irreverentes e afetivos que celebram a diversidade durante o Festival na ilha: o tradicional "Boi Boiola".

Com 20 anos de história, o bumbá rosa anunciou sua festa para o dia 25 de junho, em noite que promete cores, ritmos, alegria e celebração da cultura LGBTQIAPN+.

Instituído como uma brincadeira íntima entre amigos em 4 de março de 2004, por iniciativa de Tarcísio Gonzaga, artista e figurinista dos bois Caprichoso e Garantido, o Boi Boiola logo se expandiu, tornando-se símbolo de representatividade, resistência e criação coletiva.

VEJA MAIS

A festa deste ano traz à tona com humor e irreverência os trocadilhos criados pelo Boi Boiola, referência aos temas dos bois principais: reformula o “Boi do Povo, Boi do Povão” do Garantido em “Boi do close, boi do bofão”; e transforma o “É tempo de retomada” do Caprichoso em “É tempo de boiolagem”.

Caracterizado por um bumbá de corpo rosa vibrante, lábios generosos inspirados em Angelina Jolie, maquiagem inspirada nas drag queens, cílios longos, laços nos cornos e uma flor na testa, o Boi Boiola é um espetáculo visual inesquecível.

Festa e saudade

A programação deste ano homenageia o seu criador (que faleceu em 12 de abril de 2025, vítima de complicações de pneumonia), deixando legado de arte, inclusão e visibilidade.

A homenagem a Tarcísio Gonzaga será parte central do evento. Carinho, emoção e respeito se misturam ao som do tambor, à marujada e às batidas do quarto palanque, em rito leve e acolhedor. Neste dia 25 de junho, o Boi Boiola vai se vê-lo reverenciado em cada detalhe, coroando uma trajetória de coragem e criatividade que marcou os 20 anos de existência dessa manifestação cultural transformadora.