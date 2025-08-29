'Toró das Artes' transforma tradições de Bragança em legado cultural

O município de Bragança recebe a primeira etapa do Toró das Artes, projeto que conecta memória, identidade e formação cultural. O ponto de partida é inspirado em símbolos bragantinos como a marujada, a produção artesanal da farinha e a história da antiga estrada de ferro, elementos que compõem o imaginário coletivo da cidade e ganham novas leituras artísticas por meio do projeto.

Entre os produtos da etapa em Bragança estão a produção do livro, que será escrito pelo jornalista Pascoal Gemaque e ilustrado com fotografias de Walda Marques, e o filme documental, dirigido pelo jornalista e documentarista Júnior Braga, que contou ainda com a participação de profissionais da Sapucaia Filmes, produtora audiovisual bragantina. Juntos, esses trabalhos revelam personagens e cenários emblemáticos da cidade, resgatando tradições como a marujada, a produção da farinha e a memória da estrada de ferro.

A programação também inclui oficinas gratuitas de culinária, fotografia e audiovisual com celular, voltadas a jovens e adolescentes, como forma de promover formação cultural e estimular novas narrativas a partir do olhar da comunidade.

O Toró das Artes é uma realização do Instituto Cultural Amazônia do Amanhã (ICAA), que já acumula experiência em produções audiovisuais e literárias. Essa trajetória inclui o projeto Panela Histórica, que resultou em um livro e um filme sobre a gastronomia amazônica e foi premiado no Korea Gyeonggi International Film Festival for SDGs, na Coreia do Sul, consolidando a atuação do instituto na valorização cultural por meio dessas linguagens.

“O Toró das Artes nasce com o propósito de conectar saberes, tradições e novas gerações, transformando a riqueza cultural do Pará em memória e legado. Bragança é um marco importante nesse caminho, pois traduz em suas expressões a força da cultura amazônica”, destaca Liane Gaby, coordenadora geral do projeto e presidente do ICAA.

Após Bragança, o Toró das Artes segue em circulação para outras cidades do Pará, ampliando o alcance de suas ações formativas e culturais e consolidando um legado de valorização da cultura amazônica.

O Toró das Artes tem patrocínio do BTG Pactual por meio da Lei de Incentivo à Cultura – Rouanet e apoio da Prefeitura de Bragança, por meio da Secretaria de Cultura, da Paróquia Santuário Nossa Senhora Mãe do Perpétuo Socorro e da Usina da Paz.