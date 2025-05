'Tom na Fazenda': espetáculo premiado internacionalmente retorna a Belém

Neste final de semana, Belém receberá uma das peças teatrais mais aclamadas e premiadas do Brasil, que volta à capital para sua segunda apresentação. Trata-se de “Tom na Fazenda”, espetáculo de grande sucesso nacional e internacional, já exibido para milhares de pessoas em centenas de apresentações. A peça retorna à cidade com duas sessões no Theatro da Paz: sábado, às 20h, e domingo, às 19h.

Em cartaz há mais de sete anos, a trama aborda a violência contra a população LGBTQIAPN+ e acompanha a vida de Tom, um jovem publicitário que vai ao funeral de seu namorado e se depara com uma rede de intrigas e preconceitos envolvendo a família de seu falecido amor.

Protagonizada por Armando Babaioff, Denise Del Vecchio, Gustavo Rodrigues e Camila Nhary, a peça é baseada na obra “Tom à la ferme”, do autor canadense Michel Marc Bouchard, e foi adaptada para a realidade brasileira. A montagem expõe, de forma contundente, as diversas formas de violência perpetradas contra a comunidade LGBTQIAPN+.

Com direção de Rodrigo Portella, o espetáculo já foi vencedor de importantes prêmios como APCA, Shell, Cesgranrio, APTR, Questão de Crítica e o da Associação de Críticos de Teatro de Quebec.

O sucesso de crítica e público se deve, em grande parte, ao texto da peça, que mergulha em temas como homofobia, machismo e o choque cultural causado por setores da sociedade ainda imersos no preconceito. A encenação utiliza a arte como forma de denúncia, por meio de cenas que expõem essas violências de forma potente e simbólica.

Elenco do espetáculo 'Tom na Fazenda' (Foto: Divulgação Instagram)

Em 2023, o espetáculo esteve em Belém pela primeira vez, durante uma temporada itinerante pelas regiões Norte e Nordeste do país. Na ocasião, Armando Babaioff destacou que Belém era uma de suas cidades favoritas e que aproveitaria a estadia para rever amigos e curtir a capital.

Na época, o ator foi entrevistado pelo Grupo Liberal e revelou que sua trajetória artística e a paixão pelo teatro o levaram para a realização deste espetáculo.

“Eu venho do teatro. O teatro mudou a minha vida. Produzir foi mais um passo dentro desse lugar. Quando eu li o texto de Tom na Fazenda, já sabia desde a primeira linha que queria fazer essa peça. Quando terminei de ler, eu já sabia quem ia executar cada função. Eu já estava produzindo. Era outubro de 2014. Em março de 2017, a peça estreou com a mesma ficha técnica que imaginei", explicou Armando.

Sinopse

Baseado na obra “Tom à la ferme”, do canadense Michel Marc Bouchard, o espetáculo acompanha Tom (Armando Babaioff), um publicitário que vai até a fazenda da família de seu companheiro para o funeral do parceiro. Ao chegar, descobre que a sogra (Denise Del Vecchio) não sabia de sua existência, nem mesmo que o próprio filho era gay. Para piorar, ela espera pela chegada de Helen (Camila Nhary), a suposta "namorada" do filho falecido.

Nesse ambiente rural e conservador, Tom se vê envolvido em uma teia de mentiras criada por Agatha, mãe do falecido, e sustentada pelo violento irmão do rapaz (Iano Salomão). A fazenda se transforma em um palco de tensão e silêncios, onde relações de dependência, medo e identidade se entrelaçam. A cada aproximação entre os personagens, mais evidentes se tornam as contradições que os cercam.

Os ingressos para o espetáculo ‘Tom na Fazenda’, podem ser adquiridos pelo site ticketfacil ou pessoalmente na bilheteria do Theatro da Paz.

Serviço:

Espetáculo Tom na Fazenda

Local: Theatro da Paz

Data: 23 e 24 (sábado e domingo)

Horário 20h (sábado) e 19h (domingo)