Paloma Bernardi e Marcelo Faria trazem espetáculo 'O Cravo e a Rosa' para o Theatro da Paz

A partir desta sexta-feira (16), a peça O Cravo e a Rosa – O Espetáculo estará em cartaz em Belém até domingo (18). A adaptação inédita para o teatro tem direção de Pedro Vasconcelos e direção de produção de Marcelo Faria, que também interpreta Petruchio. Dando vida a Catarina, Paloma Bernardi mostra nos palcos uma jovem rebelde, rica e feminista.

“É uma honra estar em Belém, no Theatro da Paz. Já estive em outra ocasião há muito tempo. Agora, voltar com o teatro para a capital paraense é um presente. Me sinto lisonjeada! Agora com O Cravo e a Rosa”, inicia.

“Sempre que eu via a novela na Globo, tinha o desejo de participar daquele elenco e viver aquela história. O destino me trouxe o presente de viver O Cravo e a Rosa no teatro, ou seja, a novela preferida agora no palco. Estou muito feliz. Viver a Catarina é um processo maravilhoso! O universo da peça em si é comédia, e eu estava buscando isso. Tenho vivido vários trabalhos no audiovisual e no streaming voltados para o drama, com situações e realidades muito pesadas”, pontua.

Inspirada em A Megera Domada, de William Shakespeare, a obra original da novela — escrita por Walcyr Carrasco e Mário Teixeira, com a colaboração de Duca Rachid — abordava temas importantes como o voto feminino e a igualdade de gênero, assuntos que continuam atuais.

“A peça é leve, para a família, fala sobre relacionamento, autoconhecimento e encontros de opostos que se atraem, além das diferenças que existem entre homens e mulheres e também entre classes sociais. O Cravo e a Rosa – O Espetáculo fala de tudo isso, mas com humor”, explica.

Em 2025, Paloma Bernardi comemora 30 anos de carreira, e a data é marcada pelo seu retorno à Rede Globo: “Voltar agora através do Globoplay é uma honra. Me sinto em casa, principalmente com uma obra que já é sucesso, que é Arcanjo Renegado. Estou na quarta e quinta temporada da obra (está disponível até a terceira na plataforma). Meu personagem é muito legal, mas não posso falar nada. A série mostra uma realidade muito dura do Rio de Janeiro, que fala sobre política, tráfico e bandidagem.”

Na última temporada disponível no Globoplay, há cenas no Pará. De acordo com entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, José Júnior, criador de Arcanjo Renegado, revelou que a quinta temporada terá mais cenas no Estado.

“Adoraria estar no núcleo do Pará, mas não estou. Não vejo a hora de fazer algo nessa região, talvez um filme. Se precisarem, estou aqui, já levanto a mão, contem comigo! Seria uma honra fazer uma obra aí, nessa região que é superpotente artisticamente. Mas meu núcleo em Arcanjo é totalmente no Rio de Janeiro”, pontua.

Com esse retorno à Rede Globo e a comemoração da marca na sua carreira, Paloma Bernardi está cheia de projetos para este ano e também para 2026. “Estou no teatro, então, a qualquer momento, posso chegar à sua cidade. Temos este fim de semana em Belém, depois Fortaleza, Recife, Sorocaba, Salvador, Juiz de Fora, e a gente quer também ir para o Sul. Ou seja, o teatro vai me consumir o ano todo, e isso é maravilhoso. Tem Arcanjo Renegado, que não sei exatamente quando vai estrear, e tenho dois filmes. Filmamos em 2024 e não sei se já vêm neste segundo semestre. Ou seja, tem cinema, streaming e teatro para vocês”, antecipa a atriz.

Ao lado de Paloma Bernardi, Marcelo Faria também desembarca em Belém para viver esse personagem icônico. Petruchio precisa lidar com o amor por Catarina, que não se deixa envolver por emoções e sentimentos.

“Esses personagens são deliciosos de interpretar, cada um no seu universo. Petruchio é um homem bom, com um caráter irrevogável, mas meio chucro, acostumado a lidar com animais, e por isso tem certa dificuldade em se relacionar com a paixão que sente por Catarina. Este encontro é especial”, explica o ator.

O ator, que também está na direção da produção, é só gratidão pelo que tem encontrado pelo Brasil. Com sessões lotadas, o público vive o momento de conhecer a história de Catarina e Petruchio por outro ângulo, mesmo que os telespectadores brasileiros já conheçam essa história de amor.

“Nós nos sentimos honrados, pois são personagens eternizados por Shakespeare e pela novela, então tem um sabor especial. Além disso, é um texto que atende a todas as idades; as pessoas podem rir com suas famílias porque todos se divertem, e isso traz uma sensação ainda melhor para nós, pois sabemos que estamos formando plateia”, diz Marcelo Faria.

“É impressionante como o público ama e se arrebata com o espetáculo. Simplesmente unânime”, acrescenta.

Desde março viajando com o espetáculo — anteriormente, na primeira fase da temporada, os personagens principais foram interpretados por Isabella Santoni e Dudu Azevedo — Marcelo Faria fala da emoção de estar no Theatro da Paz novamente: “Já estive no teatro muitas vezes, desde 1994, mas sempre é uma surpresa entrar neste teatro e subir neste palco. Tenho um carinho imenso por Belém, sempre fui muito feliz e bem recebido pelo público paraense. Desde 94 com Zero de Conduta, passando por D’Artagnan e os Três Mosqueteiros e Dona Flor e Seus Dois Maridos, sempre com muito sucesso. Tenho orgulho de ser um ator que, por mais de 30 anos, foi a Belém apresentar espetáculos populares e de qualidade”.

Agende-se

Data: 16, 17 e 18

Hora: 20h e 22h

Local: Theatro da Paz - Avenida da Paz - Praça da República, S/N - Campina