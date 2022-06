Tiktoker paraense vibra com anúncio para retirar tornozeleira eletrônica; vídeo

Um tiktoker paraense, chamado Gabriel, teve um vídeo visualizado mais de 4 milhões de vezes, em uma única plataforma, ao comemorar o momento exato do anúncio em quem poderia retirar tornozeleira eletrônica. A novidade foi dada pela mãe do rapaz. As imagens foram postadas ainda no final de maio.

VEJA MAIS

O rapaz tem um perfil conjunto com a namorada, chamada Deysi. O casal tem aumentado o número de seguidores compartilhando algumas brincadeiras do relacionamento. São 112.400 seguidores só no Tiktok. Na legenda do vídeo, Gab – para os íntimos – postou: “Graças a Deus vou tira a tornozeleira Deus é maravilhoso”.

Assista ao vídeo: