Influenciador Cooper Noriega, famoso no TikTok, morre aos 19 anos; entenda

Um influencer chamado Cooper Noriega, de 19 anos, muito conhecido na rede social TikTok, foi encontrado morto na última quinta-feira (19). Segundo sites de notícias nos Estados Unidos, ele foi encontrado inconsciente por policiais, em um estacionamento de um shopping. A causa da morte ainda está sob investigação.

Cooper Noriega ganhou visibilidade ao postar vídeos no TikTok, onde possui mais de 1,7 milhão de seguidores. No dia em que foi encontrado, uma pessoa passava pelo estacionamento e chamou as autoridades ao avistar o jovem caído. Os policiais acionaram uma ambulância, mas os socorristas não conseguiram reanimar o tiktoker.

Segundo a mídia de Los Angeles, Noriega não estava em um veículo e também não apresentava sinais de violência em seu corpo. A família aguarda a autópsia para descobrir a causa da morte.

Horas antes de ser achado, Noriega havia publicado um vídeo falando sobre morrer jovem. "Quem também acha que vai morrer jovem?", perguntou ele na rede social.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor Web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)