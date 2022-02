Previsões: bruxo famoso prevê acidente aéreo, morte de influencer e extraterrestres no Brasil

Se você é ligado à astrologia e adora ver seu signo semanal, já se deparou com Eric Satine, um bruxo de sucesso e popular no Instagram, compartilhando o horóscopo da semana. Ao longo dos anos, o vidente ficou conhecido por, ainda em 2017, prever a prisão de Lula e a vitória de Jair Bolsonaro à presidência do Brasil em 2018, se tornando um dos maiores nomes do segmento. No início de 2022, ele fez novas previsões para o Brasil, que incluem acidente aéreo e fenômeno extraterrestre, confira todas.

Quais são as previsões do bruxo para o Brasil?

De modo geral, o bruxo declarou que será um bom momento para o mundo das artes, principalmente para Hollywood e para a cultura pop, pois as pessoas estão inspiradas e com o objetivo de inovar. Novos influencers devem surgir este ano e outras redes sociais focadas em vídeos rápidos farão sucesso ao redor do mundo. Para os negócios, ele detalhou uma onda de empreendedorismo e os trabalhos focados em ser "os primeiros do mercado" devem prosperar.

Extraterrestre no Brasil e novas doenças

Segundo ele, um fenômeno paranormal ou extraterrestre afetará o Brasil ainda em fevereiro e será algo bem noticiado nas mídias. Também em fevereiro, caso ocorra o carnaval, uma nova variante deve surgir no país, mas essa será ainda mais contagiosa e deixará o sistema público e privado de saúde "um caos". Outro surgimento deve ser uma doença relacionada a carne de gado, porco ou aves, além de uma droga com um grande poder alucinógeno e muito viciante. Uma sequela neurológica grave da covid-19 também será descoberta pelos estudiosos.

Alerta!

Alguns temas abaixo podem ser gatilhos para pessoas fragilizadas emocionalmente, caso seja, evite ler.

Acidente aéreo e mortes devem afetar o mundo político

De acordo com as previsões do bruxo, um acidente aéreo de grande porte, envolvendo a companhia Latam, pode acontecer entre maio e agosto no país. Outro acidente, agora relacionado ao alargamento da faixa da praia em Balneário Camboriú, pode acontecer, causando o tombamento da roda gigante. As mortes também devem afetar o Brasil em 2022 e o assassinato de uma pessoa ligada ao direito, que estará envolvida em um processo polêmico envolvendo políticos, deve acontecer. Um moço ou uma mulher influencer muito famosa também pode ser assassinada (o). Veja todas as previsões:

Na parte política, as eleições serão um caos e Lula precisará ter muito cuidado para não sofrer nenhum atentado durante a campanha. Porém, se tudo ocorrer bem, ele pode ser eleito no primeiro turno. Continuando no mundo da política, o bruxo apontou que Aécio Neves corre o risco de sofrer algum acidente e um parlamentar da oposição pode sofrer um atentado. Já no mundo, um terremoto de grande porte pode atingir o Chile e uma Tsunami pode correr no Japão, Indonésia e Tailândia.

