Saiba quem vai vencer a Copa e as eleições, segundo Pai Chico

Quando um ano termina e outro começa, é costume se querer saber sobre o que poderá ocorrer nos 365 dias que se iniciam. Aí é que entram em cena as previsões a partir de elementos como os búzios, astros, números e cartas. E elas dizem que o Ano Novo será pontuado por emoções em todos os campos, o que vai exigir equilíbrio por parte dos cidadãos no mundo. Afinal, o ano de 2022 está só começando.

Francisco Nonato Paiva, mais conhecido como Pai Chico de Mariana ou Dote Oya Nironge, no Candomblé, consultou os búzios. Ele verificou que o primeiro semestre de 2022 será regido por Iemanjá, período em que o elemento água causará muitos danos em várias partes do País, principalmente em suas regiões Sudeste e Norte.

Já no segundo semestre, o ano será regido por Ogum. “Haverá batalhas homéricas, principalmente, no cenário político do Brasil, onde a ganância pelo poder causará muitos danos à população”.

Eleições

“Na luta pela presidência do Brasil, Jair Bolsonaro fará de tudo para não perder o mandato, usando o dinheiro público para fazer barganhas a seu favor e também para prejudicar seus concorrentes, principalmente, seu maior rival, o candidato Lula”, afirma Pai Chico. O candidato Lula, como prevê, “terá que ter muito cuidado pois sofrerá atentados contra sua vida, pois tudo leva crer que ele terá a presidência do Brasil de volta em suas mãos”.

Reeleição

“No Governo do Pará, o atual governador Helder Barbalho, apesar de sofrer muitos ataques contra sua gestão no governo atual, se reelegerá na próxima eleição. Entre senadores e deputados haverá uma mudança radical, pois muitas dessas vagas serão ocupadas por candidatos novos no cenário político”, afirma. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fará uma política exemplar, na qual abrirá um leque de oportunidades a outros países, principalmente, ao Brasil na sua nova gestão, em que falarão a mesma língua, como destaca Pai Chico.

Pandemia

“Infelizmente, a covid-19 ainda reinará no cenário epidemiológico. Não com tanta força, pois em 2022 o número de vacinados crescerá significativamente não só no Brasil como no mundo. Quanto a se proteger com máscara, álcool em gel e manter o distanciamento social, com certeza, vamos ter que continuar com essas ações, sem data para acabar, pois virão novos tipos de variantes tão mortais como a covid-19”, afirma Pai Chico

No segundo semestre, haverá novas vacinas mais eficazes para a imunização contra a covid-19 e, com certeza, a ciência apresentará uma medicação eficaz para a cura da covid 19, segundo as previsões nos búzios.

Desemprego

Na nova gestão que o Brasil terá no cenário político, o desemprego tende a diminuir, a economia brasileira se estabilizará com sua nova gestão”, ressalta Pai Chico.

Futebol

“O Brasil, com certeza, brilhará na Copa do Mundo (no Catar) e será vencedor.”

Amor

Pai Chico externou que todos devem orar muito para o povo brasileiro se encontrar harmonicamente, de vez que o amor anda escasso na população. “Só assim teremos o amor verdadeiro no meio de nós”, afiança.

Ele considera como amor verdadeiro aquele sentimento de se cuidar do seu semelhante, amor que consegue enxergar o sofrimento alheio. “Vamos rezar e pedir a Deus pelo amor verdadeiro entre as pessoas”, completa.

Violência

Nas últimas décadas, a violência apresenta-se como um dos principais desafios para governantes e população em geral no Brasil. Sobre este tópico, as previsões são de que “a violência no Brasil está longe de acabar, pois em 2022 vivenciaremos casos estarrecedores cometidos por pessoas; dentro da política brasileira acontecerá muita violência, o que será algo notório para as pessoas que estão de fora”.

Perdas

“Sim, haverá perdas de atores renomados no Brasil. Infelizmente, com perdas de pessoas novas no cenário artístico brasileiro. Também grandes celebridades internacionais partirão.”

Meio ambiente

“O que eu peço à humanidade é que respeite e preserve a Mãe Natureza, porque ultimamente ela vem sendo tão maltratada pelo homem. Aí, eu digo que quem sabe apanhar sabe bater também, e quando Mãe Natureza quer bater ela bate forte.”

“Que minha Mãe Oya traga um ano cheio de bençãos em nossas vidas, que o respeito, o amor entre as pessoas possam ter um grande ano, um ano de renovação, recomeço, e que todos possam ter em suas mãos um leque de oportunidades para terem suas vidas abençoadas. Axé!”, completa Pai Chico.