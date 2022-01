Tarô alerta para a pandemia e tensão política no ano que se inicia

“Poderemos ter avanços em relação a novos tratamentos por causa do avanço da ciência. Tenha atenção com a saúde e respeite seu corpo, É preciso ter equilíbrio emocional, ter atenção, pois a pandemia deixou grandes sequelas. No segundo semestre, poderá, sim, ter um aumento na incidência de novos casos com algumas perdas; assim, será um ano de transição. De fato, deve melhorar em 2023. Temos que manter todos os protocolos de higiene, cuidar de nós e de quem amamos”.

Política

Em ano eleitoral, “a agitação pode se tornar intensa a ponto de termos escândalos”. “Muitas coisas serão reveladas e amplamente discutidas, as alianças irão se intensificar na disputa do poder presidencial. As alianças vão ter um grande peso”, destaca Fátima. “O governo fará de tudo pra se manter no poder . Lutará com suas armas para permanecer. Os dois nomes que já estão em destaque. No entanto, poderemos ter novos nomes em disputas de novos cargos políticos ( muitos jovens ). Senador, deputado federal e estadual” .

“Haverá muitas manifestações a favor e contra o presidente. Isso terá um grande impacto, podendo fortalecer um terceiro candidato. O povo tem que mostrar o poder de seu voto”, assinala.

Economia

O ano, do ponto de vista financeiro, apresenta-se com muitas incertezas. “Inflação mais alta que o normal e grande instabilidade por parte do governo. Desemprego em alta. Se o governo decidir repensar a forma que está lidando com as finanças do Brasil, a partir do meio do ano poderemos ter uma retomada gradativa e, depois da eleição, outros países poderão ter novos olhos para o nosso país”, afirma Fátima Mendes.

Ela ressalta que o emprego informal terá grande importância na economia do País. Observa que “quem procura acha, mesmo que seja algo passageiro; será importante para impulsionar o mercado financeiro”.

Esporte

No futebol, o Brasil passará da primeira fase da Copa do Mundo no Catar, mas com dificuldade. A Seleção Brasileira poderá chegar à final da competição. Mas para isso, tudo depende do espírito coletivo, ou seja, deixando o individualismo de lado.

Taróloga afirma que para o Brasil chegar à final da Copa, será preciso deixar a individualidade de lado (Lucas Figueiredo / CBF)

“Só assim poderão ter um bom resultado”, salienta Fátima, acrescentando que as seleções da Europa terão grandes destaques .

Amor

Amor é a carta do ano de 2022 e fala dos encontros, paixões, relacionamentos e cuidado com as ilusões. Nesse sentido, realça a necessidade de se fazer a escolha certa.

“Quem está em um relacionamento sério, deve cultivar sempre a união e o amor. Quem não está, deve pensar bem antes de se envolver, refletir que amor é paixões são diferentes. Amor sincero, casamentos, novos relacionamentos. Tomar cuidado com infidelidades”, pontua Fátima Mendes.

“Carta do ano fala explosões de possibilidades em todos os sentidos da vida. O encontro de duas personalidade e como mistura de duas substância química: se uma delas uma delas contactar a outra, ambas se modificam”, complementa.