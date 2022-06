Estagiária é demitida ao postar TikTok dançando funk enquanto usava uniforme e crachá

Uma estagiária recém-contratada foi demitida após gravar e publicar um vídeo fazendo a “dancinha” do TikTok no ambiente de trabalho. No vídeo, a jovem aparece uniformizada e com o crachá do executivo da prefeitura de São Francisco do Sul (SC), enquanto dança um funk com letras adultas. O caso ocorreu nesta segunda-feira (6).

A demissão da moça, que teve a identidade preservada, veio após a Secretaria de Administração tomar conhecimento do conteúdo. De acordo com a prefeitura, a ex-estagiária alegou que teria gravado o vídeo no fim do expediente, mas por conta da exposição do uniforme e do crachá, a equipe achou melhor dispensá-la.

Em entrevista ao UOL, a jovem afirmou ter se arrependido de gravar a “dançinha”. Ela explicou que teria feito o conteúdo em um “momento de distração”, meia hora depois de largar o serviço, enquanto esperava uma carona, já que estava chovendo.

"Fiz errado, porque estava com o uniforme e crachá. Fiz na inocência, não sabia que iria repercutir tanto", desabafou.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)