Coletor de lixo que foi demitido por vídeo publicado no TikTok recebe ofertas de trabalho e doação

O coletor de lixo Vitor Celestino, de 30 anos, foi demitido após uma brincadeira durante o horário de trabalho ter viralizado no TikTok. O caso ocorreu na cidade de Botucatu, em São Paulo. Após a demissão, o rapaz começou a ser procurado por pessoas que estão lhe oferecendo um novo emprego. Mesmo sem nenhum contrato até o momento, ele segue com esperança de voltar ao mercado de trabalho.

Para o UOL, ele contou que a primeira proposta está em negociação. Ele relatou ainda que uma segunda oferta também não foi adiante porque era necessário ter habilitação, o que ele não possui.

Vitor relatou que, após a demissão vir à tona, não parou mais de receber ligações e mensagens de pessoas que se solidarizavam com a situação.

Entre as doações, Vitor recebeu de um empresário uma quantia em dinheiro não mencionada, além de um quarto decorado com a temática Ayrton Senna e uma bíblia.

Pai de 5 filhos, o homem explicou para o portal que, antes de trabalhar como coletor de lixo, atuava como chapeiro, montando lanches.

No vídeo que resultou na demissão dele, Vitor brincava de escalar o caminhão, usando um pedaço de papelão, como se fosse uma arma. Ele disse não ter visto que estava sendo gravado e que não lembra do dia em que a gravação foi feita. Sobre a demissão, Vitor explicou para o UOL: “Eu recebi um comunicado de suspensão no dia 22 e, na sequência, fui mandado embora".

Demitido por não agir conforme as regras

O Grupo Corpus publicou um comunicado onde explica o que motivou a demissão: “Ao não agir de acordo com as regras de segurança laboral, ele colocou em risco a sua integridade física e dos demais coletores”. O texto continua dizendo que “as imagens, feitas durante o expediente, simulam uma prática de crime e atividade ilegal da qual a empresa não compactua e rejeita veementemente”.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)