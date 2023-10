Tiktoker famosa troca vida de influencer por trabalho com ‘carteira assinada’

Com aproximadamente 1 milhão de seguidores no perfil do Tik Tok, a influenciadora digital Taylor Olsen desistiu da carreira na internet para ter uma vida mais segura financeiramente. Olsen compartilhava a rotina de exercícios e vida saudável desde o início da pandemia, em 2020, quando ficou conhecida na rede social.

VEJA MAIS

Em entrevista ao Business Insider, a americana contou que em 2021 abandonou a faculdade por ter dificuldades no ambiente acadêmico e, depois, se mudou para o Texas, se dedicando integralmente à produção de conteúdo nas redes sociais.

Após três anos e muita experiência na web, Olsen conseguiu o trabalho remoto como coordenadora de marketing. De acordo com ela, a vida como influenciadora era boa, mas incerta financeiramente, indo dos R$10.000 a R$1.000 em alguns meses.

Um dos motivos para a queda do valor foi um cancelamento em 2022. Taylor teve o perfil recheado de denúncias e, consequentemente, ficou sem monetização da rede social por seis meses. Ela afirma que deixar a carreira nas mãos de pessoas que não a conheciam foi um momento crucial para buscar um trabalho formal.

Agora, a influenciadora comemora o seguro de saúde e odontológico que seu cargo oferta. Olsen continua produzindo conteúdos de dicas. O vídeo mais recente teve aproximadamente 1,3 milhões de visualizações.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)