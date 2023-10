Quem é Jenny Miranda que se envolveu na expulsão de Rachel Sheherazade do reality show rural

A expulsão da jornalista Rachel Sheherazade no reality show “A Fazenda”, nesta quinta-feira (19), ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. Isso porque, a eliminação da ex-peoa ocorreu após uma discussão com Jenny Miranda, a fazendeira deste semana no programa. Saiba mais sobre quem é a envolvida na saída de Rachel:

VEJA MAIS

Jenny Miranda, é digital influencer e tem 36 anos. Nascida em São Paulo (SP), o reality show rural não é o primeiro em que a morena participa, ela já esteve no elenco de “Casais em apuros”, o qual foi vencedora ao lado do marido, Fábio Gontijo, em abril deste ano.

A blogueira já namorou com Thammy Miranda, filho da cantora Gretchen, a quem Jenny considera-a como uma mãe adotiva, e o ex-jogador de futebol Adriano Imperador. O mesmo foi responsável por uma polêmica envolvendo Jhenny e a filha, Bia Miranda. Elas romperam relações após Bia acusar a mãe de ter exposto sua também relação com o atleta.

Jenny também é mãe de outro garotinho, fruto do seu relacionamento com o jogador Arthur Viera.