Gretchen defende Rachel Sheherazade após expulsão de “A Fazenda” 15 e agressão contra Jenny Miranda

A cantora e dançarina Gretchen, telespectadora do programa A Fazenda 15, saiu em defesa de Rachel Sheherazade, nesta quinta-feira (19). A manifestação da cidadã paraense foi após a jornalista ser expulsa do reality show por agredir Jenny Miranda. A solidariedade de Gretchen a Sheherazade, rival da influenciadora que se apresenta como 'ex-filha' da dançarina, foi o sinal para que ficasse declarado de uma vez: não tem mais nenhum tipo de relação entre as duas.

“Amigo, reveja as imagens. Ainda dá tempo”, declarou a Rainha do Rebolado em seu Twitter em mensagem a Rodrigo Carelli, diretor do reality show. O pedido era para que o diretor reconsiderasse a situação da jornalista no programa de TV.

"Não te conheço pessoalmente, mas conheci no programa uma mulher incrível, inteligente, corajosa e forte nesse programa. Você entrou vitoriosa e está saindo como a verdadeira campeã. Não se importe com a expulsão. Todos aqui fora conheceram seu caráter e seus princípios. Conte comigo", escreveu Gretchen.