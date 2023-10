Rolling Stones estampará camisa do Barcelona em clássico contra o Real Madrid; veja fotos

O Barcelona entrará em campo para enfrentar o Real Madrid com um detalhe diferente na camisa. Para o clássico do dia 28 de outubro, no Estádio Olímpico, o clube catalão usará a logo dos Rolling Stones na estampa da camisa da equipe. A ação é uma iniciativa do Spotify, principal patrocinador da equipe espanhola treinada por Xavi.

Nas redes sociais, o clube exibiu a novidade para os torcedores e recebeu muitos elogios nos comentários. "Que colaboração maravilhosa", festejou um dos Culés. "A melhor [banda] de todas", escreveu outro.

Camisa do Barça com logo da banda Rolling Stones (Foto/Instagram: @fcbarcelona)

A banda inglesa foi escolhida pelo time por conta do novo álbum intitulado "Hackney Diamonds", previsto para ser lançado no próximo sábado. O lançamento será mais um marco na indústria musical, já que é a primeira vez que os rockeiros retornam com músicas inéditas desde 2005.

O manto do time catalão com o símbolo dos Stones estará a venda em uma edição limitada, com apenas 1.899 unidades na versão jogador e 22 exclusivas, assinadas pelas equipes masculina e feminina do Barcelona. A seleção das mulheres usará a camisa na partida contra o Sevilla, no dia 5 do próximo mês.

Lançamento dos Culés animou os torcedores nesta quinta-feira (19) (Foto/Instagram: @fcbarcelona)

Além do grupo formado por Mick Jagger, Keith Richards e Ron Wood, outros artistas, entre eles, a espanhola Rosalía e o rapper norte-americano Drake, também foram homenageados pelo clube no passado.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes de OLiberal.com)