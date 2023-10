Messi pode retornar ao Barcelona após derrotas do Inter Miami

Em um momento conturbado após a desclassificação para os "playoffs" da Major Soccer League (MLS), o Inter Miami pode acabar ficando sem a atuação de Messi pelo clube por até quatro meses. No último sábado (07), a equipe - treinada por Tata Martino - acabou perdendo para o FC Cincinnati, por 1 a 0.

Agora, o clube norte-americano disputa mais duas vezes neste mês e, posteriormente, apenas em 2024. Lionel Messi, no entanto, está sem atuar pelo Inter desde a vitória contra o Toronto FC, no dia 20 de setembro, por 4 a 0.

Desde então, o clube da MLS coleciona derrotas há cinco jogos, sendo dois com empates. O técnico da equipe, Tata Martino, comentou sobre o futuro do jogador em entrevista após o último jogo.

“Talvez ele vá visitar Barcelona. Além disso, eu não sei mais nada a respeito”, disse. Segundo o jornal espanhol "Sport", Messi pode retornar ao Barcelona com um contrato de seis meses, durante as "férias" do Inter Miami e recuperação de uma lesão muscular.

Messi na Seleção Argentina

Mesmo com desconfortos musculares, Messi foi convocado pela Seleção Argentina de Futebol para atuar durante a fase de Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A seleção campeã do mundo e comandada pelo técnico Lionel Scaloni, disputa contra o Paraguai nesta quinta-feira (12), e contra o Peru, na próxima terça-feira (17).

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)