Thays Neves se prepara para lançar músicas autorais em 2025

Ela é dona de uma voz potente e de uma presença bastante marcante nos palcos. Thays Neves, tem 26 anos, é natural de Belém, mas foi criada em São Domingos do Capim, chegou em Castanhal aos 17 anos e logo começou a cantar em uma banda. Com a maior idade veio também a decisão de iniciar a carreira solo que já tem oito anos.

VEJA MAIS

Para a artista que não nega a sua paixão pelo sertanejo, cantar algo diferente do chamado ritmo paraense é um desafio, principalmente neste momento em que as músicas do Pará estão com uma excelente projeção nacional.

“O Pará agora tá em evidência, mas eu gosto mesmo é de cantar o sertanejo e acaba ficando um pouco mais complicado. A gente já não tem tanto apoio das prefeituras e do estado porque eles pagam milhões para as bandas de fora, mas aqui querem pagar mil ou dois mil reais por um show”, cotou a cantora.

Thays continua seguindo o coração na “contra mão” da moda e com isso ganha cada vez mais visibilidade em Castanhal e nas outras cidades da região nordeste do estado, que por ter sido povoada principalmente por nordestinos, o sertanejo junto com o forró são os ritmos mais curtidos pela população.

O nome da cantora ganhou mais notoriedade no final do ano passado quando lançou o projeto “Cachaçada”.

“Ele tem me destacado na região. É um projeto diferente que trago a minha identidade e o que gosto de cantar, que é o sertanejo. Faço uma mistura de rock, pagode, e um pouco de brega que eu trago tudo para o sertanejo, e aí faço um show bem diferentão mesmo. Esse projeto me trouxe muita visibilidade nesse ano de 2024”, explicou.

Ano novo

Para 2025 a cantora pretende ampliar o projeto “Cachaçada” com muitas músicas autorais do sertanejo ao carimbó viando as oportunidades que podem surgir com a COP 30, que será realizada em novembro na capital paraense.

“Mesmo com os bons resultados do “Cachaçada” ainda não consegui trabalhar ele da forma que eu quero e por isso ano vem a gente vai lançar um clipe, músicas autorais que já estão gravadas e o carimbó pai d’égua que vem falar da nossa cultura paraense, que é muito rica. Também vem a COP30 e vamos falar um pouquinho da nossa cultura paraense”, contou Thays Neves.

Sonho

Como toda artista, Thays sonha com uma grande projeção nacional que é ouvir suas músicas tocando em todo o pais.

“Os sonhos que eu quero realizar é ter uma música gravada por mim tocando em todas as rádios do Brasil. Um sertanejo gravado por mim e feito por mim. É disso que a gente está correndo atrás. Uma música autoral nossa porque meu marido e tio também escrevem e estourar no Brasil todo, ser reconhecida e viver apenas na música”, revelou a cantora.

Amor de mãe

Thays casou e foi mãe aos 19 anos. A rotina de mãe e cantora é organizada para que consiga passar o dia inteiro aos cuidados do seu filho Joaquim.

“Eu sou uma mãe atípica. O Joaquim é autista e não trabalho com outra coisa a não ser a música. Durante a semana e de dia eu realmente me dedico a casa com meu filho. Ele tem terapia, escola e então no final de semana eu trabalho com a música”, disse.