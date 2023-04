Thaís Porpino é o nome da 'rainha da sofrência' de Castanhal

Dona de uma voz forte, marcante e doce ao mesmo tempo, que faz de Thais Porpino uma cantora diferenciada no mundo da sofrência. Sim ela também é uma das 'rainhas da sofrência'. A castanhalense de 37 anos já tem 23 anos de uma carreira sólida e faz sucesso e conquista fãs por onde passa.

Seu mais novo trabalho foi lançado recentemente no projeto Sons do Pará, da TV Liberal, com o clipe da música “Fui eu que te amei” que é uma versão em arrocha de “Always Remember Us This Way”, trilha sonora do filme “Nasce uma Estrela”, interpretada pela cantora Lady Gaga.

E tudo começou quando Thais era adolescente e entrou de cabeça na profissão tentando se esconder da mãe.

“Sempre cantei desde molequinha fazendo graça em casa e na rua. Eu conhecia tudo quanto era repertório de forró e aos 14 anos recebi o convite da banda Skemamiragem para cantar. O Roberto e o Renato eram os donos da banda e foram uma escola pra mim porque eu não sabia como era se apresentar na noite. O difícil mesmo era sair escondido porque minha mãe não deixava e eu não queria saber de estudar somente cantar. Mas quando eu percebi que era o que eu realmente queria fazer na vida a minha mãe passou a me acompanhar porque eu era menor de idade”, relembrou Thais Porpino.

As apresentações nos bares e festas eram no estilo show baile onde a banda toca um pouco de tudo e a iniciante cantora dava conta do recado mesmo sem nunca ter feito aulas de canto ou qualquer tipo de preparação para comandar uma banda. E aos 17 anos já era Thais quem sustentava a casa com o trabalho na noite. “Foi nessa época que eu também engravidei e minha mãe me ajudava a cuidar da minha filha para que eu continuasse a trabalhar. Eu já era responsável pela casa”, contou a cantora.

Algum tempo depois por conta da doença de seu irmão, Thais teve que mudar com a filha para São Paulo para poder acompanhá-lo no tratamento e foi quando a cantora começou a ter contato com outros ritmos musicais. “Foram oito anos lá e também aproveitei para terminar os 2º grau e mergulhei de cabeça nas oportunidades musicais. Participei de muitas rodas de chorinho e de samba, assim como de festivais. Mas também canta o forró por onde eu me apresentava”, disse.

Quando voltou para Castanhal recebeu o convite para participar das apresentações do cantor K-chorrão. “Eu me apresentava no intervalo do show dele e era só com os forrós das antigas. Eu sempre fui a pessoa que levantou essa bandeira em Castanhal”, contou.

O resgate do forró das antigas é um projeto pontual na vida da cantora. Todo ano ela prepara um trabalho novo que é sucesso na quadra junina da região nordeste do estado. “Quando chega maio a gente já está com um CD promocional pronto de São João que sempre sai todos os anos”, disse.

Mesmo o forró tendo um lugar muito espacial no coração de Thais, ela se diz apaixonada por brega. “O brega com um toque de arrocha paraense que é o estilo da música “Fui eu que te amei” é algo que eu amo muito. É também algo que o público gosta muito de curtir. As músicas de sofrência também não podem ficar de fora e estamos com um projeto de resgate das sofrências antigas como as do Zezé de Camargo, mas tudo com a batida do arrocha paraense”, disse Thais Porpino.