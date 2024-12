Festival da maniçoba busca arrecadar fundos para construção de hospital em Castanhal

A Diocese de Castanhal deve investir cerca de R$ 30 milhões na construção do Hospital ABBA, referência nos cuidados dispensados a pacientes da rede de saúde. E como forma de arrecadar fundos, de 6 a 8 de dezembro acontecerá o primeiro Festival da Maior e Melhor Maniçoba do Mundo, Maniçob'ABAA, para ajudar nas obras da construção do Hospital.

O festival será na área externa da Catedral Maria Mãe de Deus. O evento será realizado pela Associação Beneficente Bem Acompanhar (ABBA), de Cuidados Paliativos, da Diocese de Castanhal. O festival beneficente pretende vender cerca de 15 mil quilos de maniçoba, ao longo do mês de dezembro e não somente nos dias do evento, que contará com diversas ações e atrações culturais como a do artista Pinduca. O festival terá ainda a venda de outras comidas típicas e um circuito ciclístico no último dia.

A maniçoba terá uma pré-venda como explica Everardo Freitas, gerente financeiro da ABBA. “Teremos uma pré-venda que será entregue nas paróquias das pessoas que a compraram. A maniçoba será vendida em potes de vidro de um quilo no valor de 60 reais. Escolhemos o vidro para que a pessoa possa reaproveitar depois e também porque o plástico faz mal à saúde”, explicou.

Uma empresa de Castanhal doou toda a maniva e as carnes e temperos serão doados pela comunidade católica. Cerca de 50 maniçobeiras estão com a função do preparo do prato paraense, que irá iniciar no final de novembro.

O bispo da Diocese de Castanhal e presidente da ABAA, Dom Carlos Verzeletti, explicou como nasceu a ideia do festival.“Ele nasceu a partir das dificuldades em encontrar recursos para a construção do hospital. Tivemos que imaginar algo para fazer e algo dentro da realidade da cultura da Amazônia. Na região temos o festival do caranguejo, do açaí, da tapioca e não tinha nada referente a maniçoba. Então este festival já está sendo planejado há muitos meses e tudo que será arrecadado será usado para pagar as parcelas de equipamentos e outras compras do hospital”, contou o bispo.

Hospital

O Hospital ABBA está sendo construído em Castanhal, na BR-316, próximo à entrada da vila do Apeú e atenderá dezenas de municípios da região, integrado à rede SUS. Visa a integração entre cuidados paliativos domiciliares e as hospitalizações dedicadas à assistência aos doentes crônicos em estágio avançado.

Os cuidados paliativos serão destinados aos pacientes crônicos, oncológicos e não oncológicos, em estágio avançado da doença, fora de possibilidades terapêuticas: a eles será oferecida a cura tanto para os sintomas físicos relacionados à patologia específica, quanto para os aspectos psicológicos, espirituais e afetivos presentes nessa fase da doença, oferecendo também apoio à unidade familiar.

Etapa da obra

A obra está com 30% das instalações dos dutos de refrigeração, instalação de eletrocalhas, parte elétrica e impermeabilização. “Já estamos finalizando a instalação dos tubos de gases medicinais. Vamos produzir nosso próprio oxigênio, utilizando as Usinas Concentradoras de Oxigênio que serão implantadas na unidade. Esse sistema é conhecido como Pressure Swing Adsorption (PSA). Não teremos bloco cirúrgico”, disse Everardo Freitas, gerente financeiro da ABBA.

“Estamos concluindo a laje da área de serviço e impermeabilização da área de recepção. Estão quase finalizados os serviços de esgoto e concluído o asfaltamento das áreas de acesso e arborização de todo o complexo”, concluiu, Freitas.

Serviço

Local: Catedral Maria Mãe de Deus. Rua Maj. Wilson, 413 - Nova Olinda, Castanhal

Dias: De 6 a 8 de dezembro

Horário: a partir das 19h

Quem tiver interesse em ser apoiador ou patrocinador, pode entrar em contato pelo telefone: (91) 98632-7997.