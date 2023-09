Irmãos do sertanejo

Eles são jovens, talentosos e donos de uma voz que vem encantando os amantes da música sertaneja de Castanhal e região. Os irmão Jackson e José Victor Vilhena, de 20 e 18 anos, são de Belém e vieram para Castanhal no ano de 2021 em busca de oportunidades que a capital paraense não estava oferecendo. É que a dupla canta sertanejo que é um dos ritmos oficiais, assim como o forró, da Cidade Modelo.

“Viemos para cá na época da pandemia. Já estávamos sem trabalho por Belém e vendemos a casa. Os planos era ir para Goiânia ou Parauapebas. Mas um tio nosso falou que Castanhal era muito bom para viver e com oportunidades. Então viemos e trabalhos foram surgindo como as lives e depois convites para começamos as apresentações em bares e restaurantes”, explicou Jackson Vilhena.

A carreira dos meninos, que são bastante conhecidos como “os maninhos”, forma carinhosa como um chama o outro durante as apresentações, é acompanhada de perto ela mãe, Jackeline Vilhena, que faz a produção e é responsável por contatos e tudo mais que os meninos precisarem.

Jackeline nos conta que a carreira dos meninos começou aos quando ainda eram crianças e que foram descobertos por Salomão Habibi, durante uma apresentação em um festival de escolas públicas em Belém.

“Os meninos se apresentaram num evento da PM e o Salomão assistiu à apresentação e os convidou para uma apresentação no Teatro Waldemar Henrique, em Belém. Então o lançamento da carreira dos meninos foi no Teatro e hoje eles tem cinco anos de carreira”, explicou.

Os meninos cresceram administrando os estudos com a carreira musical. “Tivemos muitas apresentações no bairro onde morávamos, no Parque Verde, onde todo ano era realizado o PQV na folia e a gente já cantava o sertanejo”, relembrou Jackson Vilhena.

Em Castanhal a carreira musical se consolidou e mesmo sendo a dupla tão jovem, vem conquistando espaço no sertanejo. Agora a dupla que saiu de Belém, volta para a capital, mas dessa vez para apresentações.

“Foi uma instrução dos nossos produtores, começarmos por Castanhal. Em Belém é muito forte os ritmos paraenses e as aparelhagens, mas hoje já temos convites cantar em Belém e isso é muito gratificante”, contou José Victor Vilhena.

A produtora e mãe da dupla conta que as amizade feitas e a forma como os meninos foram recebidos em Castanhal fez a diferença na carreira da dupla.

“Quando começamos a organizar as lives, na época da pandemia, uma das donas do espaço onde seria a live, perguntou se eu iria chamar nenhum convidado. E foi assim que eles começaram a ficar conhecidos, porque artistas importantes como a Thais Porpino e Haroldo Reis deram todo apoio e eles. Isso jamais aconteceria em Belém”, observou Jackeline.