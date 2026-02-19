Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Terra Nostra: relembre atores da novela que já morreram

Da lista de astros que participaram da novela histórica, alguns nomes importantes da dramaturgia já faleceram

Jennifer Feitosa
fonte

Terra Nostra (Acervo/Globo)

A novela "Terra Nostra", exibida em 1999, contou com um elenco estrelado, apresentando uma história de romance e migração. O folhetim é reapresentado na Rede Globo, durante as tardes, no "Vale a Pena Ver de Novo". Ao longo dos anos, no entanto, alguns de seus atores faleceram, deixando um legado na teledramaturgia nacional.

Nomes como Maria Fernanda Cândido, Paloma Duarte, Jackson Antunes e Antônio Calloni integraram a produção. Contudo, o tempo trouxe a partida de diversos artistas que fizeram parte da trama, deixando suas atuações vivas na memória do público.

Esta reportagem relembra alguns dos atores de "Terra Nostra" que já nos deixaram, conforme informações disponíveis, detalhando suas trajetórias e momentos finais.

VEJA MAIS

image Três atores de novela das 21h da Globo morreram nos bastidores; entenda
Mergulho fatal, AVC no Projac e câncer marcaram os bastidores de produção da Globo

image A Viagem: Relembre os atores da novela que já morreram
A trama espírita de Ivani Ribeiro volta a emocionar o público com sua mensagem sobre reencarnação e perdão

image Celebridade: Relembre os atores da novela que já morreram
A novela está sendo reapresentada na íntegra no canal Viva, na faixa das 23h

Artistas que se despediram do público

Raul Cortez, que interpretou Francesco no folhetim, faleceu em julho de 2006, em São Paulo, aos 73 anos. A causa foi um câncer de pâncreas, diagnosticado em 2004. Ele realizou uma cirurgia e afastou-se da novela "Senhora do Destino" na época.

image Maria Fernanda Cândido e Raul Cortez em 'Terra Nostra' (Foto: Jorge Baumann/Globo)

Lolita Rodrigues, a Dolores da novela, faleceu em novembro de 2023, em João Pessoa, aos 94 anos. A internação ocorreu devido a uma pneumonia. Uma de suas últimas aparições foi em "Viver a Vida", de 2009.

image Lolita Rodrigues em 'Terra Nostra' (Foto: Jorge Baumann/Globo)

Elias Gleizer, o Padre Olavo, morreu em maio de 2015, no Rio de Janeiro, aos 81 anos. Ele deu entrada no hospital após um acidente em escada rolante que perfurou o pulmão. A causa da morte foi falência circulatória após broncopneumonia.

Gleizer sofria de problemas renais crônicos desde 2011, passando por diversas internações. Sua última atuação foi em "Flor do Caribe" (2013), com uma breve aparição em "Boogie Oogie" (2014).

image Elias Gleizer em 'Terra Nostra' (Foto: Acervo/Globo)

Gésio Amadeu, que viveu Damião em "Terra Nostra", faleceu em agosto de 2020, aos 73 anos, em São Paulo. Ele foi vítima de Covid-19, sendo exposto ao vírus enquanto já enfrentava problemas de hipertensão. Seu último trabalho na Globo foi em "Velho Chico" (2016).

O ator Mário César Camargo, que interpretou Anacleto, faleceu em outubro de 2022, aos 75 anos, em Belo Horizonte. A causa foi um mal súbito, após uma queda na rua. Sua última participação na TV foi em "Supermax" (2016), na Globo.

image Débora Olivieri e Mario Cesar Camargo em 'Terra Nostra' (Foto: Jorge Baumann/Globo)

Além dos citados, outros artistas que integraram o elenco de "Terra Nostra" também já faleceram. São eles:

  • Gianfrancesco Guarnieri
  • Felipe Wagner
  • Pietro Mário
  • Mara Manzan
  • Serafim Gonzalez
  • Ilva Niño
  • Chico Anysio
  • Antônio Abujamra
  • Sérgio Viotti
  • Lafayette Galvão

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FOLIA

Maratona de Alok pelo Carnaval atrai com 220 mil foliões no Pará e 3,2 milhões no Brasil

Apresentações pelo Brasil superam recordes de público e consolidam maratona aérea e terrestre do artista com milhares de quilômetros rodados

19.02.26 12h41

TEATRO

Espetáculo Emaranhada celebra a identidade negra e a ancestralidade na CAIXA Cultural Belém

Peça solo da atriz Amarílis Irani utiliza música e teatro físico para encantar crianças e adultos em curta temporada

19.02.26 12h10

ENCONTRO

Pequena fã fantasiada de foguinho dá show de coreografia em apresentação de Gaby Amarantos

Cantora paraense se apresentou no trio elétrico em Abaetetuba

19.02.26 11h37

CARNAVAL DE BELÉM

Belém terá arquibancadas gratuitas para os desfiles das escolas de samba em 2026

Os ingressos estarão disponíveis para retirada a partir do dia 24 de fevereiro, na loja da ESA, localizada no Shopping Pátio Belém, no 2º piso.

19.02.26 10h04

MAIS LIDAS EM CULTURA

POLÊMICA

Filha de Mestre Ciça critica pai após título da Viradouro: 'não quero saber de nada que envolva ele'

No texto, a jovem também expressou a frustração com a relação familiar e o pedindo respeito à sua decisão

19.02.26 9h20

FEAT?

VÍDEO: Patixa sobe ao palco e canta com Zé Felipe durante show em Cametá

Influenciadora paraense improvisou música durante apresentação e momento divertiu o público

19.02.26 8h55

'MUITO ORGULHO'

Francisco Gil se declara para Alane Dias após destaque na Grande Rio

Musa da escola no Carnaval 2026 recebeu homenagem carinhosa nos stories do cantor

19.02.26 9h09

PERRENGUE

VÍDEO: tapa-sexo de Virginia descola e rainha enfrenta perrengues na Sapucaí

Influenciadora teve que retirar costeiro de 12 kg durante desfile da Grande Rio; saiba se a escola perderá pontos

18.02.26 7h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda