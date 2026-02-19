Terra Nostra: relembre atores da novela que já morreram

A novela "Terra Nostra", exibida em 1999, contou com um elenco estrelado, apresentando uma história de romance e migração. O folhetim é reapresentado na Rede Globo, durante as tardes, no "Vale a Pena Ver de Novo". Ao longo dos anos, no entanto, alguns de seus atores faleceram, deixando um legado na teledramaturgia nacional.

Nomes como Maria Fernanda Cândido, Paloma Duarte, Jackson Antunes e Antônio Calloni integraram a produção. Contudo, o tempo trouxe a partida de diversos artistas que fizeram parte da trama, deixando suas atuações vivas na memória do público.

Esta reportagem relembra alguns dos atores de "Terra Nostra" que já nos deixaram, conforme informações disponíveis, detalhando suas trajetórias e momentos finais.

Artistas que se despediram do público

Raul Cortez, que interpretou Francesco no folhetim, faleceu em julho de 2006, em São Paulo, aos 73 anos. A causa foi um câncer de pâncreas, diagnosticado em 2004. Ele realizou uma cirurgia e afastou-se da novela "Senhora do Destino" na época.

Lolita Rodrigues, a Dolores da novela, faleceu em novembro de 2023, em João Pessoa, aos 94 anos. A internação ocorreu devido a uma pneumonia. Uma de suas últimas aparições foi em "Viver a Vida", de 2009.

Elias Gleizer, o Padre Olavo, morreu em maio de 2015, no Rio de Janeiro, aos 81 anos. Ele deu entrada no hospital após um acidente em escada rolante que perfurou o pulmão. A causa da morte foi falência circulatória após broncopneumonia.

Gleizer sofria de problemas renais crônicos desde 2011, passando por diversas internações. Sua última atuação foi em "Flor do Caribe" (2013), com uma breve aparição em "Boogie Oogie" (2014).

Gésio Amadeu, que viveu Damião em "Terra Nostra", faleceu em agosto de 2020, aos 73 anos, em São Paulo. Ele foi vítima de Covid-19, sendo exposto ao vírus enquanto já enfrentava problemas de hipertensão. Seu último trabalho na Globo foi em "Velho Chico" (2016).

O ator Mário César Camargo, que interpretou Anacleto, faleceu em outubro de 2022, aos 75 anos, em Belo Horizonte. A causa foi um mal súbito, após uma queda na rua. Sua última participação na TV foi em "Supermax" (2016), na Globo.

Além dos citados, outros artistas que integraram o elenco de "Terra Nostra" também já faleceram. São eles:

Gianfrancesco Guarnieri

Felipe Wagner

Pietro Mário

Mara Manzan

Serafim Gonzalez

Ilva Niño

Chico Anysio

Antônio Abujamra

Sérgio Viotti

Lafayette Galvão

