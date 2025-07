Três atores de novela das 21h da Globo morreram nos bastidores; entenda

A novela "Velho Chico", exibida em 2016 na faixa das 21h da TV Globo, marcou o público pela força de sua narrativa e também por acontecimentos trágicos nos bastidores. Escrita por Benedito Ruy Barbosa, a trama foi palco de três mortes de atores do elenco, que causaram grande comoção no país.

Domingos Montagner: protagonista morreu afogado no Rio São Francisco

No dia 15 de setembro de 2016, o ator Domingos Montagner, que interpretava o personagem Santo, morreu após um mergulho no Rio São Francisco, durante uma pausa nas gravações em Canindé de São Francisco (SE). Ele estava acompanhado da atriz Camila Pitanga quando foi arrastado pela correnteza. O corpo do ator foi encontrado horas depois, e o laudo apontou morte por asfixia mecânica. A tragédia paralisou as gravações da novela, e o desfecho da trama foi exibido em silêncio no capítulo 167.

Umberto Magnani: AVC tirou a vida do veterano no Projac

Outro momento marcante foi a perda de Umberto Magnani, intérprete do padre Romão. No dia 25 de abril de 2016, o ator sofreu um AVC enquanto se preparava para gravar suas cenas no Projac (hoje Estúdios Globo). Ele foi internado em coma profundo, passou por cirurgia, mas faleceu dois dias depois, aos 75 anos. A morte deixou o elenco em estado de choque. Para seguir com a trama, o personagem foi substituído por outro religioso, vivido por Carlos Vereza.

Adílson Maghá: câncer encerrou trajetória do ator no mesmo ano

A terceira perda do elenco de Velho Chico aconteceu no fim daquele mesmo ano. O ator Adílson Magalhães, conhecido como Adílson Maghá, que fez uma participação especial na novela, faleceu em 31 de dezembro de 2016. Ele enfrentava um câncer no pulmão com metástase cerebral. Embora sua morte tenha tido menor repercussão na imprensa, ela reforçou o clima de luto que envolveu a produção.