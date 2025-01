‘Vatapá ou Maniçoba?’ junta gastronomia paraense e relação familiar na tela da TV Liberal

Neste domingo (12), estreia "Vatapá ou Maniçoba?", na TV Globo. Às 23h25 o filme será exibido na Sessão Liberal, depois do Fantástico. O longa, da Marahu Filmes, é realizado em coprodução com a Globo Filmes e a TV Liberal, e apresenta uma metáfora perfeita entre as iguarias com a relação vivida entre pai e filha, que tem como cenário uma Belém nada comum.

No elenco tem Adriano Barroso, Iza Moreira e Astrea, na trilha sonora tem Pelé do Manifesto, a direção é de Fernando Segtowick, roteiro de Lúcia Tupiassú e consultoria artística de Jorge Furtado.

“O mais legal da possibilidade de exibir na TV Liberal e na TV Globo, é justamente o fato de que um dos grandes problemas do nosso audiovisual brasileiro é a questão da distribuição e exibição, mesmo quando você consegue exibir nos cinemas é muito difícil furar bolha dos filmes americanos que dominam o mercado. Quando você consegue ter um filme na televisão já ganha logo de cara um público muito maior e isso facilita muito, faz com que o filme que realmente é pra que as pessoas assistam, chegue diretamente no seu público. Nesse formato a gente tem uma visibilidade muito maior dessa obra que é o objetivo de um filme assim”, explicou Fernando Segtowick.

O diretor ainda falou da importância da obra para Belém e o Estado: “Essa é uma produção 100% paraense, feita com pessoas daqui com uma história paraense. Produtora, diretor, roteirista e uma equipe toda paraense”.

O filme foi gravado inteiramente na capital paraense, com uma cidade diferente, que foge dos cartões postais clássicos, transitando por bairros que nem sempre são os protagonistas das produções regionais.

Fernando Segtowick destaca que uma das cenas mais complexas de gravar foi a batalha de MCs. “Contamos com uma parceria muito importante do pessoal da Batalha do Marex. Realmente buscamos trazer uma cidade que nem todo mundo conhece enquanto contamos a história da família. Acredito que ‘Vatapá ou Maniçoba’ é um filme que funciona dentro e fora do Pará”, explicou.

VEJA MAIS

"Vatapá ou Maniçoba?" é um filme que mostra a indecisão entre vatapá e maniçoba como metáfora, onde tem que escolher somente um ou opta pela combinação diferenciada que só a culinária paraense pode proporcionar: a "vataçoba"?, os alimentos são usados para mostrar os pontos da relação entre pai e filha.

Na trama, a jovem Marcely, interpretada por Iza Moreira, acabou de se mudar para a casa do pai Jurandir (Adriano Barroso) e sua avó Ana (Astrea). Ela precisa se adaptar à nova rotina enquanto ensaia para vencer sua primeira e tão sonhada batalha de MCs. Em paralelo, seu pai prepara tudo para que ela participe de um baile de debutantes. Entre os desencontros dentro de casa e os duelos de rima na rua, ela descobre que numa família pode caber um pouco do gosto de cada um.

“Fazer o filme foi um desafio grande, já que fazia tempo que eu não fazia ficção, ultimamente meus trabalhos tinham sido longa documental e principalmente séria e documental, então é um desafio. É uma história que essencialmente tem a ver com o desenvolvimento dos personagens. O Adriano Barroso e a Astreia já são pessoas que eu trabalhei no ‘Matinta’, ele já trabalhou comigo em outros curtas e já é um parceiro de longa data. Mas para o Adriano é um desafio tocar o Jurandir. Conheci a Iza através desse projeto, a gente se deu muito bem e ela se dedicou muito. Acho que ela está muito bem no filme! Acredito muito que é importante a gente valorizar o elenco e poder dar condições de trabalho. Nessa história eu acho que era fundamental que a gente desse um elenco muito afinado. Além desses três atores, a gente também trabalhou com cantoras de hip-hop”, explicou Segtowick.

TRILHA

O cantor, ator e compositor Pelé do Manifesto assina uma das músicas de "Vatapá ou Maniçoba?”. A sua arte, que leva denúncia e situações do cotidiano, dão emoção a batalha de MCs que ocorre no longa.

“Rima com Farinha”, composta por Pelé do Manifesto, foi lançada no programa Sons do Pará, em 2017.

“Para mim foi fantástico ter uma composição minha na trilha sonora de um filme tão importante que é ‘Vatapá ou Maniçoba?’, feito aqui no Pará para TV Globo. É um filme que vai mostrar nossa linguagem, cultura e a nossa gente, nada mais justo do que ter a nossa música. Fiquei muito feliz, não só de retratar a música paraense, mas principalmente de retratar o rap, já que o filme toca nessa questão da música também, das batalhas de MCs. Fiquei muito feliz de fazer parte desse filme com a minha música”, explicou Pelé do Manifesto.

Além do artista, o diretor Fernando Segtowick fala sobre as demais canções do filme, que dão sentido a toda trama e casam com a história altamente regional.

“Queria destacar muito a trilha sonora do filme. No drama, o pai tem uma preferência pelo brega marcante e a filha pelo hip-hop. A gente tem duas gerações de cantores e artistas paraenses, desde o Tony Brasil e Roberto Vilar, até geração de Hip Hop como a Bruna BG, a própria Ira, a Nick Dias e Pelé do Manifesto. Acho que basicamente a gente tem um filme musical em vários momentos. O filme tem muito essa nossa relação com a música e a cultura alimentar”, pontuou o diretor.