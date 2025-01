Cine Líbero Luxardo exibe pré-estreia de ‘Vatapá ou Maniçoba?’, com elenco e direção locais

O Cine Líbero Luxardo da Fundação Cultural do Pará (FCP) realizou segunda-feira (06/12), uma sessão de pré-estreia para a equipe de produção do filme “Vatapá ou Maniçoba?”, que aborda o conflito de gerações entre um pai e sua filha adolescente. Além de brincar com a metáfora dos pratos típicos, falando sobre o equilíbrio nas relações, o drama familiar possui um elenco formado por artistas da terra. O público também poderá a exibição do filme no domingo (12) na Sessão Liberal, após o Fantástico.

Filmado inteiramente em Belém, o longa tem como protagonista a atriz Iza Moreira, Adriano Barroso e Astrea. O filme, realizado em coprodução com a Globo Filmes e a TV Liberal, conta com a direção de Fernando Segtowick, roteiro de Lúcia Tupiassú e consultoria artística de Jorge Furtado.

A história começa com a jovem Marcely, que acabou de se mudar para a casa do pai Jurandir e sua avó Ana. Ela precisa se adaptar à nova rotina enquanto ensaia para vencer sua primeira – e tão sonhada – batalha de MCs, ao mesmo tempo, em que seu pai prepara tudo para que ela participe de um baile de debutantes. Entre os desencontros dentro de casa e os duelos de rima na rua, ela descobre que numa família pode caber um pouco do gosto de cada um.