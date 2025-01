Filme regional ‘Vatapá ou Maniçoba’ traz Iza Moreira como protagonista e estreia na TV Liberal

No próximo sábado (11/01), os telespectadores poderão conferir o filme “Vatapá ou Maniçoba”, uma parceria da Globo Filmes com a TV Liberal, exibido na Sessão Liberal. O projeto faz parte da iniciativa de telefilmes regionais, idealizada pela Marahu Filmes e Clarté, que busca valorizar talentos e histórias locais.

O longa, com elenco majoritariamente por paraenses, aborda o conflito de gerações entre um pai e sua filha adolescente. Filmado inteiramente em Belém, o drama familiar tem como protagonista a atriz Iza Moreira, que cresceu em Ananindeua e interpreta Marcely, uma jovem de 14 anos que sonha em se tornar rapper.

Cena do filme 'Vatapá ou Maniçoba' (Reprodução/ Instagram)

Em suas redes sociais, Iza Moreira compartilhou a emoção de participar do filme, destacando o orgulho de retornar ao Pará para estrelar sua primeira produção local após trabalhos em novelas como “Verdades Secretas” e “Amor Perfeito”.

“No ano que passou realizei um grande sonho, gravei meu primeiro filme, e o melhor de tudo, foi em Belém! Retornei para a casa para fazer o que mais amo, atuar”, escreveu a atriz. Ela descreveu sua personagem como “uma adolescente cheia de vida, arte, energia, conflitos e desafiadora”, escreveu ela.

Iza também ressaltou o impacto cultural do projeto. “Esse projeto me deu raiz no sentido do que escolhi fazer para viver. Conheci uma equipe de pessoas muito talentosas e toda nortista, reconhecendo a potência e capacidade do nosso audiovisual. É o nosso momento, a nossa vez de mostrar mais uma faceta da nossa cultura, e ser representante disso me enche de orgulho”, continuou.

O filme explora o contraste entre os sonhos e gostos de Marcely e de seu pai, conforme explicou o diretor Fernando Segtowick.

“Ele acha que a melhor coisa que pode fazer por ela é colocá-la em um baile de debutantes, e ela quer ganhar uma batalha de rap. Ele é fã de bregas marcantes, ela é fã de hip-hop. Ele gosta de vatapá, ela gosta de maniçoba. Então, tem que encontrar um meio-termo entre as duas histórias, para eles poderem se juntar e termos um final feliz”, disse Segtowick em entrevista ao passado à TV Liberal.