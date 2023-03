Paraense na 'Dança dos Famosos': saiba com quem Rolon Ho vai participar neste domingo (19)

O professor de dança paraense Rolon Ho está de volta ao quadro "Dança dos Famosos", do programa "Domingão do Huck", da Globo. A nova temporada estreia neste domingo (19), com novo elenco. A primeira fase da temporada terá apresentações em grupo. Rolon participa do grupo "Destrava", que conta com a participação dos cantores Nattan e Linn da Quebrada e com a atriz Priscila Fantin, entre outros. Na edição de 2022, o paraense atraiu a atenção do público ao ensinar os passos de dança para Jojo Todynho, fazendo par com ela.

VEJA MAIS

Rolon postou nas redes sociais uma chamada para o programa ao lado de Fantin. No vídeo ele antecipa que o gênero da apresentação deste domingo será "disco dance". Ele agradece a dedicação da atriz que já estrelou novelas como "Êta Mundo Bom!" e "Chocolate com Pimenta", entre outras, pois Priscila esteve doente, mas garante que já está plenamente recuperada.

"Ela está dando um show", antecipa Rolon sobre Priscila. "Estou 100% recuperada", garante ela. "É a dança curando as pessoas", acrescenta o professor.

Faltando poucas horas para o início da estreia da temporada, os artistas postaram nos Stories cenas dos bastidores em que o elenco aparece participando de uma dinâmica de preparação em que uns dizem aos outros "Eu preciso de você".

A professora de dança Bia Marques também publicou um "esquenta" sobre o grupo no Instagram:

Temporada com novidades

Uma das novidades da temporada é a fase de coreografias em grupo que vai ser inspirada em dancinhas da internet. Nas duas primeiras semanas, as quatro duplas irão se apresentar juntas e receberão as notas pelo conjunto da coreografia.

A bancada de jurados terá Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha como júri técnico, além de um júri artístico formado por outros famosos. Ao final da competição, o vencedor ganha um troféu, o título de melhor dançarino e um automóvel zero quilômetro.

O "Dança dos Famosos" vai ao ar às 17h30, logo após o "The Masked Singer Brasil".