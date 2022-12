The Voice Brasil: sem Bela Portugal, veja quem é a finalista do Time Gaby

A cantora paraense Bela Portugal, de 26 anos, deu adeus, na última quinta-feira (22), ao time da conterrânea Gaby Amarantos e ao The Voice Brasil, antes mesmo da semifinal. Na terça-feira (27), a grande final foi definida e o time da jurunense será representado pela baiana Mila Santana no fim da temporada, que ocorre na próxima quinta (29).

Quem é Mila Santana?

Baiana da cidade de Simões Filho, Mila Santana tem 31 anos de idade e chegou ao The Voice Brasil de forma avassaladora. Com sua mistura de jazz, blues, soul e música brasileira, além da beleza e estilo únicos, Mila conquistou o público e o júri: as quatro cadeiras viraram com sua interpretação de "Don't Cry Baby", sucesso na voz de Etta James.

Gaby se emocionou com a apresentação e disse: "Você cantou com uma propriedade (...) Sinto que tem algo aí de alguém que quer trilhar esse caminho e teve que sair de sua cidade e ir para o mundo para provar o seu valor, o seu talento... Estou tentando não chorar".

O discursou da paraense convenceu Mila, que escolheu o Time Gaby. "Amor à primeira vista", declarou.

Na terça (27), durante as batalhas da semifinal, Mila foi a favorita da técnica e do público e mandou para casa os colegas de time, Fellipe Dias e Nath Audizio. Na oportunidade, ela mostrou a potência do seu vozeirão com "And I'm Telling You" , da Jeniffer Hudson.

Confira um trecho da apresentação que garantiu a Mila Santana um lugar na final

Quem disputa a final de The Voice?

Além de Mila, pelo Time Gaby, disputam a brasiliense Bell Lins, pelo Time IZA, o fluminense Juceir Jr., pelo Time Lulu, e a mineira Keilla Júnia, pelo Time Teló.

Quando, que horas e onde assistir a final de The Voice Brasil?

A final de The Voice Brasil já é nesta quinta-feira (29), a partir das 22h25min, na TV Globo.