Paraense Bela Portugal é eliminada do The Voice Brasil; vídeo

A participação da cantora paraense Bela Portugal, de 26 anos, no programa The Voice Brasil, chegou ao fim na noite desta quinta-feira (22). Na apresentação da fase do Remix, pelo Time Gaby Amarantos, a cantora interpretou a música "Hotel Caro", de Luísa Sonza e Baco Exu Blues. Também se apresentaram Mila Santana e César Soares. Nesta primeira etapa, Mila foi a segunda a ser salva. Nath Audizio foi a primeira e nem precisou competir nesta fase do reality musical.

A apresentação da paraense foi bastante elogiada pelos técnicos. Na primeira etapa das apresentações, o sertanejo Michel Teló disse que Bela trouxe uma música carregada de dramaticidade e se superou. Já Gaby Amarantos elogiou a afinação da conterrânea e ressaltou a entrega da paraense. "Hoje eu vi uma Bela diferente. Como diz Teló, você trouxe várias performances mais introspectivas. Hoje eu vi você dar algo a mais", disse Gaby.

Na segunda etapa, Gaby Amarantos salvou Felipe Dias do Time Iza, "roubando" a voz para a semifinal, agora disputando pelo time da paraense. Em seguida, Bela ficou disponível para ser salva ou por Michel Teló ou Iza, mas o primeiro técnico escolheu a dupla das irmãs sertanejas e Iza roubou Cesar Soares do time da Gaby, resultando na eliminação da paraense.

Bela agradeceu os técnicos do programa e revelou que a sua participação a fez se reconhecer enquanto artistas. "O The Voice foi um divisor de águas na minha vida, para eu me ver como artista", disse.

A participação no The Voice não terá continuidade, no entanto, o público paraense ainda poderá ver Bela no palco, nesta sexta-feira (23). A cantora já tem show marcado em Belém, local em que apresenta "Identidade", que trazem no repertório músicas que traduzem o estilo pessoal da cantora. Segundo a paraense, o encontro será o momento de celebrar a música e se conectar com os fãs.

Relembre a trajetória de Bela Portugal no The Voice Brasil