The Masked Singer Brasil: Tatá Werneck é nova jurada do reality e substitui ‘ex-coleguinha'

A apresentadora Tatá Werneck foi anunciada como a mais nova jurada da segunda temporada do The Masked Singer Brasil, da TV Globo, que reestreia no próximo dia 23 de janeiro. A notícia foi divulgada nas redes sociais do programa, na tarde desta quarta-feira (5).

O reality show musical, que é comandado por Ivete Sangalo, terá como jurados Taís Araújo, Rodrigo Lombardi e Eduardo Sterblitch. Tatá veio para substituir Simone, da dupla Simaria, que saiu do júri do programa.

Mas, as novidades não param por aí. A campeã da primeira edição, Priscilla Alcantara, agora, fará parte também desta nova edição, mas desta vez como apresentadora dos bastidores e dando dicas dos participantes, substituindo a ex-BBB Camilla de Lucas.