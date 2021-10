Priscilla Alcantara anuncia novo disco após ser campeã do The Masked Singer

Priscila Alcantara aproveitará a visibilidade de ter sido a campeã do reality The Masked Singer, da TV Globo, para lançar o próximo EP "Você aprendeu a amar?", nesta sexta-feira (22). A cantora e compositora interpretou o unicórnio mostrou todo o potencial vocal e poder de criar novas versões de sucessos da música nacional e internacional, com Single ladies, de Beyoncé, Girl from Rio, de Anitta e Shallow, de Lady Gaga.

O álbum "Você aprendeu a amar?" apresenta seis faixas no total, sendo duas com participação dos rappers Emicida e Projota. Emicida é o convidado de Priscilla na música-título "Você aprendeu a amar?". Já Projota figura na faixa "Meu sim é todo seu".

As outras músicas são "Beat triste", "Oceano", "Primavera" e "Você é um perigo". O álbum tenta concretizar a Priscilla Alcantara no pop. A artista ficou famosa por cantar músicas da temática gospel, embora com roupagem pop e contemporânea.

Na final do The Masked Singer, Priscilla venceu a última batalha do programa cantando "I will always love you", de Whitney Houston. Ela superou o ator Nicolas Prattes, que se apresentou na atração como o Monstro. Nicolas escolheu a música "Uptown funk", de Bruno Mars.