Temperatura Máxima hoje na Globo: Saiba qual filme vai ao ar neste domingo (12/11)

O clássico de comédia "MIB: Homens de Preto Internacional" é o escolhido para animar os espectadores neste domingo (12/11), às 12h30. Dirigido por F. Gary Gray, o filme tem participações de Chris Hemsworth, Tessa Thompson e Liam Neeson, que interpretam agentes dos EUA.

MIB: Homens de Preto Internacional: sinopse

Quando criança, Molly presenciou a abordagem de dois agentes do MIB aos seus pais, apagando a memória deles acerca da súbita aparição de um ser extraterrestre. Obcecada pelos mistérios do universo, ela cresceu com o sonho de ingressar no MIB. Anos depois, ela se torna uma renomeada agente conhecida por "M" e é enviada a Londres para investigar algo de muito estranho que tem ocorrido na agência local.

‘MIB: Homens de Preto Internacional’: trailer

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)