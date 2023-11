Filme sobre a luta indígena pela Amazônia é premiado em Londres

O documentário intitulado "Somos Guardiões" (We Are Guardians), que aborda a batalha dos povos indígenas na preservação da Amazônia, tem conquistado reconhecimento notável em sua trajetória. Em um curto período de três dias, o filme obteve três prestigiados prêmios. O mais recente deles foi conquistado no Raindance Film Festival, realizado em Londres, onde, na última sexta-feira (3), a produção recebeu o título de Melhor Documentário.

Antes desse feito, o filme, dirigido pelo cineasta indígena Edivan Guajajara em colaboração com os documentaristas Chelsea Greene e Rob Grobman, já havia conquistado a aclamação do público durante a 47ª Mostra Internacional de Cinema, em São Paulo.

O documentário também foi o primeiro filme brasileiro a receber um prêmio da fundação Cultures of Resistance.