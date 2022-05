Tela Quente hoje: o que vai passar segunda-feira, (16/05), é a série "La Brea: A Terra Perdida"

A TV Globo exibe na Tela Quente de hoje, segunda-feira (16/05), às 22h35, os dois primeiros episódios da série dramática "La Brea: A Terra Perdida", criada por David Appelbaum para a NBC e estrelado por Natalie Zea, Jon Seda, Jack Martin, Zyra Gorecki e Eoin Macken, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse da série “La Brea: A Terra Perdida”?

Quando um enorme poço se abre misteriosamente em Los Angeles, ele divide uma família ao meio, separando mãe e filho de pai e filha. Quando parte da família se encontra em um inexplicável mundo primitivo, ao lado de um grupo distinto de estranhos, eles devem trabalhar para sobreviver e descobrir o mistério de onde estão e se há um caminho de volta para casa.

Veja o trailer

Confira curiosidades do filme "La Brea: A Terra Perdida"

O criador da série David Appelbaum afirmou que a ideia partiu da imagem de um ralo abrindo no meio de Los Angeles. "Essa era uma imagem da qual eu não conseguia me livrar e ainda não tinha uma história associada a ela, mas sabia que havia algo a seguir. Comecei a fazer tantas perguntas: quem são as pessoas que caem no ralo? Para onde eles levam? Quem são as pessoas que ficaram para trás? Logo, mais perguntas geram mais perguntas e com o tempo você começa a construir um mundo de personagens e situações", falou David para a turnê de verão de imprensa da Associação de Críticos de Televisão.