Tela Quente hoje: o que vai passar segunda-feira (04/04), é o filme "Escobar: A Traição"

A TV Globo exibe na Tela Quente de hoje, segunda-feira (04/04), às 23h35, o filme de drama policial "Escobar: A Traição", dirigido por Fernando Léon De Aranoa e estrelado por Javier Bardem, Penélope Cruz e Peter Sarsgaard. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme "Escobar: A Traição"?

No começo dos anos 1980, a jornalista colombiana Virginia Vallejo começa um tumultuado caso de amor com o mais poderoso e temido traficante de drogas do mundo: Pablo Escobar.

O filme pode ser visto completo no Youtube.

