Dia Internacional da Mulher: confira 7 filmes com protagonismo feminino

O Dia Internacional da Mulher é uma data criada sem fins comerciais e muito usada para levantar questionamento e fazer reflexões sobre a luta por direitos e igualdade de gênero que a classe feminina ainda enfrenta nos dias atuais. Pensando nisso, a equipe do Oliberal.com separou 7 filmes que abordam o protagonismo feminino, as vitórias, derrotas, o machismo e avanços vivenciados pelas mulheres, confira.

Mulheres Ao Poder

Baseado em uma história real, o filme aborda o protesto das ativistas do Movimento de Liberação das Mulheres durante a competição Miss Mundo de 1970. O grupo ganha atenção enquanto Jennifer Hosten se torna a primeira mulher negra a vencer o título.

Onde assistir: Globoplay



Estrelas Além do Tempo

O drama indicado ao Oscar conta a trajetória de três mulheres negras que, na época da Guerra Fria, ajudaram os Estados Unidos a levar o homem para o espaço. O filme baseado em fatos reais e exibe a quebra de barreiras contra o machismo e o preconceito racial da época.

Onde assistir: Disney +

A Cor Púrpura

Celie é uma mulher afro-americana que sobreviveu aos abusos e intolerância do seu pai. Depois de casar com um homem degradante, ir morar no Sul e ser separada da sua irmã, sua grande companheira, as coisas vão de mal a pior e Celie vive em busca de uma companhia em todos os lugares que vai, sempre mantendo o sonho de reencontrar a irmã na África.

Onde assistir: HBO Max



Que Horas Ela Volta

Val é uma pernambucana que se mudou para São Paulo em busca de uma vida melhor para a filha, Jéssica. Na capital, ela trabalha para uma família tradicional de classe média alta, onde é considerada "quase da família", mas ainda assim, vive em um quarto separado nos fundos da casa, não pode tomar banho de piscina e faz suas refeições separadamente. Tudo muda quando a filha de Val decide ir para São Paulo para prestar vestibular e passa a "não seguir as regras", sempre questionando a funcionalidade da casa e a autoridade da própria patroa da mãe.

Onde assistir: Netflix



Histórias Cruzadas

Skeeter é uma garota da alta sociedade que retorna a Mississipi determinada a virar escritora. Lá, ela começa a entrevistar mulheres negras da cidade, que deixam suas vidas para trabalhar na criação dos filhos da elite branca, a qual a própria jovem faz parte.

Onde assistir: Disney +



Coisa Mais Linda (Série)

No final da década de 50, Maria Luiza, uma mulher conservadora e dependente do seu pai e do seu marido, decide tomar um rumo diferente e viajar até o Rio de Janeiro com o objetivo de abrir seu próprio restaurante. Nas terras cariocas, ela descobre um mundo na companhia de mulheres feministas e liberais ao som da bossa nova.

Onde assistir: Netflix



Nise: O Coração da Loucura

Na década de 50, a psiquiatra Nise da Silveira decide contrariar os tratamentos convencionais de esquizofrenia da época, que incluíam o eletrochoque e lobotomia, e acaba sendo excluída do ambiente de trabalho e assumindo o setor de terapia ocupacional sozinha, onde inicia uma nova forma de lidar com os pacientes, envolvendo o amor e a arte.

Onde assistir: HBO Max



(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)