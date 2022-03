Confira autoras, atrizes e fotógrafas para se conhecer no Dia da Mulher

Do Dia Internacional da Mulher pedimos para cinco artistas paraenses indicarem outras mulheres que merecem ter o trabalho reconhecido. Zélia Amador, atriz, professora, pesquisadora e ativista indicou autoras de feminismo negro brasileiras e americanas. A atriz Luíza Braga, que atua em peças de teatro e filmes em Belém e em São Paulo, indicou cinco mulheres, entre atrizes, diretoras e autora brasileiras e estrangeiras. E a premiada fotógrafa Naiara Jinknss, formada em Artes Visuais, educadora social e ativista LGBTQIA+ aponta o talento de fotógrafas de Belém e Ananindeua.

“As mulheres negras lutam para buscar o espaço protagonista de suas histórias (...) Quem mais morre de feminicídio no Brasil são as negras (...) Tem que mudar o racismo”, destaca Zélia. Entre as autoras apontadas por ela que trazem luzes sobre o tema estão a mineira Lélia Gonzalez, política, professora, filósofa e antropóloga, pioneira nos estudos sobre cultura negra no Brasil, co-fundadora do Instituto de Pesquisas das Culturas Negras do Rio de Janeiro, do Movimento Negro Unificado e do Olodum; a sergipana Beatriz Nascimento, professora, historiadora, poeta e roteirista, autora de “Uma história feita por mãos negras” - ambas já falecidas -; e a filósofa paulista Sueli Carneiro, fundadora do Instituto da Mulher Negra (Geledés) e autora de obras como “Escritos de uma vida” e “Racismo, sexismo e desigualdade no Brasil”.

Outro destaque de Zélia é a a americana Patricia Collins, professora emérita do Departamento de Sociologia da Universidade de Maryland, a primeira mulher negra a presidir a Associação Americana de Sociologia, considerada, ao lado de Angela Davis e bell hooks, uma das mais influentes pesquisadoras do feminismo negro nos Estados Unidos e autora de livros como “Pensamento feminista negro: conhecimento, consciência e a política do empoderamento”. Ainda, a americana Kimberlé Crenshaw, uma das principais estudiosas da teoria crítica da raça, professora da Faculdade de Direito da UCLA e na Columbia Law School.

A atriz Luíza Braga , que recentemente estreou como atriz no longa-metragem “Helen” ao lado da consagrada Marcelia Cartaxo e também, como diretora, no filme “Mariana: histórias de vida e encantaria”, lançado no Cine Líbero Luxardo, em Belém, ambos em 2021, aponta algumas atrizes que vale a pena conhecer: as inglesas Vanessa Kirby (‘The Crown’, ‘Pieces of a woman’) e a vencedora do Oscar de Melhor Atriz Olivia Colman (‘The Crown’, ‘A favorita’, ‘Meu pai’, ‘A filha perdida’).

Luíza também aponta Andréa Beltrão, que tem a habilidade de “transitar entre a comédia e o drama” (‘Hebe- A estrela do Brasil’, ‘Tapas & Beijos’), que está no ar com Rebeca na novela “Um lugar ao sol”. A paraense da lista é a atriz e diretora Wlad Lima, “uma grande diretora, professora, orientadora, artista e pensadora do teatro. Se tiver uma peça com ela, vá assistir porque é muito boa”. “Eu também recomendo a Carla Madeira, autora de ‘Tudo é rio’, um livro que narra a trajetória de duas mulheres, muito diferente”.

Lista de fotógrafas indicadas por Naiara Jinknss Déia Lima Carolynne Mattos Jacy Santos Cíntia Mattos Samantha Calandrini

Já Naiara Jinknss, vencedora do reality “Arte na fotografia” do Canal Arte1 e que mantém o foco em negritude amazônica, destaca o desempenho de Carolynne Mattos, Déia Lima, Cíntia Mattos, Jacy Santos e Samantha Calandrini. “Acredito que a fotografia é ferramenta de quebra de estereótipos e de retomada identitário. Acho muito importante dar visibilidade a fotógrafas que não estão dentro do circuito de arte em Belém. Nessa seleção, coloquei algumas manas negras e uma mana transexual, a Samantha”.

“Elas têm uma produção documental e de ensaio fotográfico. Trabalham com um olhar educacional, repensando o jeito de fazer a documentação, uma maneira mais honesta de conquistar uma troca com quem é retratado. A Jaci fez uma documentação no início da vacinação nos interiores de Belém. É bonito ver como ela vai se colocando nesse trabalho. A Samantha tem um trabalho com discurso político muito afiado. A Deia, discute a prática e a teoria da fotografia, capacitando novos olhares. Carolynne, encontra beleza em mulheres fora do padrão estético. A Cíntia, tem documentação muito sensível, que evidencia a dignidade das pessoas.