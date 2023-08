Supercine hoje: qual filme vai passar na TV Globo neste sábado (26/08)

A Rede Globo exibe no Supercine de hoje, sábado (26/08), à 01h25, o filme de comédia dramática “Chocolate City", dirigido por Jean-Claude La Marre e estrelado por Robert Ri'chard, Jean-Claude La Marre, Vivica A. Fox, Michael Jai White, Darrin Henson e DeRay Davis.. Confira a sinopse!

VEJA MAIS

Qual a sinopse do filme "Chocolate City"?

A vida do estudante universitário Michael McCoy muda completamente quando, em busca em emprego, ele conhece um dono de um clube de strip tease. Ao ver a grande chance para ganhar fama e dinheiro como nunca, o rapaz se torna o mais novo dançarino do local e passa a lidar com a pressão de ter que esconder o trabalho da família.

Veja o trailer

(*Estagiária Juliana Maia, sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canalli)