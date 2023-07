Supercine hoje: qual filme vai passar na TV Globo neste sábado (15/07)

A Rede Globo exibe no Supercine de hoje, sábado (15/07), às 00h15, a comédia “Vizinhos 2", dirigido por Nicholas Stoller e estrelado por Seth Rogen, Zac Efron, Rose Byrne, Kiersey Clemons, Dave Franco, Ike Barinholtz e Chloë Grace Moretz. Confira a sinopse!

Qual a sinopse do filme "Vizinhos 2"?

O casal Mac (Seth Rogen) e Kelly (Rose Byrne) decide vender a casa onde moram para se mudar ao subúrbio para criar o segundo filho que está prestes a nascer. Para a surpresa de Mac e Kelly, um tempo antes de concretizarem a venda da residência, surge a república "Kappa Nu", liderada por Shelby (Chloe Moretz), no imóvel ao lado. A chegada de Shelby e as amigas coloca em jogo a venda da casa, já que o grupo costuma dar muitas festas e causar bagunça no bairro.

Veja o trailer

(*Estagiária Juliana Maia, sob supervisão da editora de Oliberal.com, Vanessa Pinheiro)