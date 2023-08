Supercine hoje: qual filme vai passar na TV Globo neste sábado (12/08)

A Rede Globo exibe no Supercine de hoje, sábado (12/08), às 00h15, o filme de comédia “Eu Queria Ter A Sua Vida", dirigido por David Dobkin e estrelado por Alan Arkin, Jason Bateman, Leslie Mann, Olivia Wilde, Ryan Reynolds, Gregory Itzin e Mircea Monroe. Confira a sinopse!

Qual a sinopse do filme "Eu Queria Ter A Sua Vida"?

Dave (Jason Bateman) tem três filhos e é casado com Jamie (Leslie Mann) e divide a rotina de cuidados com os filhos e a dedicação intensa para um projeto que pode mudar sua vida no trabalho. Mitch é ator, solteiro e aproveita o tempo livre para frequentar festas pela cidade.

Os dois rapazes com vidas completamente diferentes se conhecem há muito tempo, e durante um encontro, dizem que desejam ter a vida um do outro. Imediatamente, a mágica acontece e a mente de Dave muda para o corpo de Mitch e virse-versa, permitindo que um vivencie os prazeres e as dificuldades do outro.

(*Estagiária Juliana Maia, sob supervisão da editora de Oliberal.com, Vanessa Pinheiro)