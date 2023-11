Supercine hoje: qual filme vai passar na TV Globo neste sábado (11/11)

A Rede Globo exibe no Supercine de hoje, sábado (11/11), às 00h15, o filme de drama "Medida Provisória", dirigido por Lázaro Ramos e estrelado por Alfred Enoch, Seu Jorge, Tais Araujo, Adriana Esteves, Mariana Xavier e Renata Sorrah. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "Medida Provisória"?

O governo brasileiro decreta uma medida provisória que obriga os cidadãos negros a se mudarem para a África para que assim retomem às suas origens. A mudança afeta a vida do casal Capitu e Antônio e de André, que moram no mesmo apartamento e, agora estando no centro do terror, acabam separados e não sabem se vão se reencontrar.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)