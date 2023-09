Supercine hoje: qual filme vai passar na TV Globo neste sábado (02/09)

A Rede Globo exibe no Supercine de hoje, sábado (02/09), à 01h40, o filme de comédia “Ted 2", dirigido por Seth MacFarlane e estrelado por Amanda Seyfried, Giovanni Ribisi, Jessica Barth, Mark Wahlberg, Patrick Warburton e Seth MacFarlane. Confira a sinopse!

Qual a sinopse do filme "Ted 2"?

Agora casado com Tami-Lynn, o urso de pelúcia Ted pretende ter um bebê, mas, para realizar o novo desejo ao lado da esposa, ele precisa provar na justiça que é um ser humano e finalmente conseguir ter direito a inseminação artificial. Para alcançar o sonho, o casal conta com a ajuda do amigo John e da advogada Samantha.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canalli)